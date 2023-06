Sparta als underdog naar finale play-offs na slijtageslag tegen FC Utrecht

Na de 2-1 nederlaag in de Galgenwaard perste FC Utrecht er in Rotterdam-West nog met kunst en vliegwerk een verlenging plus strafschoppen uit, nadat oud-Spartaan Nick Viergever de totaalscore in de slotfase van de return weer in evenwicht had gebracht. Olij onderscheidde zich in de penaltyserie door pingels van Luuk Brouwers en Mike van der Hoorn te stoppen.

Hoe prachtig het bereiken van Sparta ook is, het seizoen begint fysiek steeds meer zijn tol te eisen. In navolging van Jonathan de Guzman en Mica Pinto, die niet op tijd hersteld waren van het uitduel met FC Utrecht, vielen stopper Mike Eerdhuijzen en spits Tobias Lauritsen met blessures uit. Het valt te bezien of zij er donderdag thuis tegen FC Twente (20.00 uur) bij kunnen zijn.

Tweemaal paal

Sparta kende in de return twee aanpassingen ten opzichte van de heenwedstrijd. Jonathan de Guzman had het duel in de Domstad niet overleefd, hij viel al voor rust uit, en werd vervangen door Younes Namli. Aaron Meijers speelde als linksback in plaats van Mica Pinto, die ook al niet okselfris uit Utrecht was teruggekeerd. Bij de gasten had Ruben Kluivert plaatsgemaakt voor de van een schorsing teruggekeerde Mike van der Hoorn.

Na nog geen tien minuten had het eigenlijk al 1-0 voor Sparta moeten staan, toen binnen vier seconden de linkerpaal en de rechterpaal van het doel van FC Utrecht een Rotterdamse goal in de weg had gestaan. Eerst zag Namli vanaf de rechterflank een als voorzet bedoelde bal op de linkerpaal belanden, vervolgens trof Tobias Lauritsen het houtwerk nadat Arno Verschueren de bal opnieuw vanaf links had ingebracht.

Late wake-up call

Waar de thuisclub probeerde te voetballen en dat bij vlagen prima deed, waren de gasten niet vooruit te branden. ‘Utreg wakker worden!’, zong de meegereisde aanhang. Niet veel later werd lieveling Taylor Booth, bezig aan een warming-up, toegezongen. En zowaar, op aangeven van Bart Ramselaar, volgde in de 38e minuut het eerste Utrechtse schotje (van topscorer Tasos Douvikas) tussen de palen.

De gasten mochten op dat moment van geluk spreken dat er nog niet gescoord was door Sparta, nadat Nick Viergever een schot van Koki Saito van richting veranderde en Utrecht-doelman Vasilis Barkas, aan de grond genageld, tot zijn grote opluchting zag hoe de bal langs de voor hem goede kant van de paal rolde.

VAR Kooij

Ook in de tweede helft maakten de spelers van FC Utrecht niet de indruk dat ze voor de winst moesten spelen. Het had er meer schijn van dat ze de koffers voor hun vakantie al hadden klaargezet. Dat laatste leek na een klein uur geen onhandige beslissing toen Vito van Crooij uit een slimme kopbal van Lauritsen de 1-0 leek te hebben binnengekopt.

Leek, want om onbegrijpelijke redenen zagen zowel de VAR Joey Kooij als scheidsrechter Jochem Kamphuis een overtreding van Shurandy Sambo aan de actie die vooraf ging. Zelfs een frêle balletdanseres zou na het contact met de hand van de Spartaanse rechtsback niet zijn gevallen, Mark van der Maarel echter wel. Ongelooflijk dat Kooij collega Kamphuis naar het schermpje dirigeerde.

Wissels

En zo mocht de ploeg van Michael Silberbauer hoop blijven koesteren op een mirakel, nadat Spartaan Mike Eerdhuijzen geblesseerd uitviel en werd vervangen door Adil Auassar. Aan Utrechtse zijde zakte Jens Toornstra bijna door zijn hoeven, maar doordat de ploeg uit Utrecht al driemaal had gewisseld, bleef hij binnen de lijnen.

Bekijk hier het doelpunt van Nick Viergever.

In de 81e minuut was de eerste grote kans voor FC Utrecht gelijk raak. Can Bozdogan zette voor, Van der Streek verlengde en ex-Spartaan Nick Viergever schoot binnen: 1-1. De thuisclub was aangeslagen en mocht doelman Nick Olij twee minuten later bedanken voor een fenomenale redding op een schot van Booth.

Bal op hand

Sparta liep op zijn laatste tandvlees en zag Lauritsen in de slotfase ook nog eens met ene blessure uitvallen. Ineens had FC Utrecht, in de ochtend nog uitgezwaaid door eigenaar Frans van Seumeren en met Bas Dost inmiddels binnen de lijnen, de beste papieren op de finaleplek.

Uitgerekend in de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg de ingevallen Utrecht-verdediger Modibo Sagnan de bal in het strafschopgebied op zijn hand, maar Kamphuis en Kooij zagen er geen strafschop in. De slijtageslag mondde uit in een verlenging.

Uitblinker Kitolano

Vlak na de start van de eerste verlenging redde Barkas knap op een inzet van Van Crooij, vrijgespeeld door Joshua Kitolano, de beste man van het veld. Sparta bleef aandringen, ook in de tweede helft van de verlenging, maar echt gevaarlijk werd het niet meer, terwijl Dost en Bozdogan ook nog speldenprikken uitdeelden.

Heel Sparta dacht na 119 minuten dat de buiten alsnog binnen was. Kitolano ging een een-tweetje aan met de ingevallen De Guzman en leek de beslissing via Barkas te hebben binnengeschoten. Maar de bal, zwanger van effect, werd door Ter Avest en via de paal van de lijn gehaald.

Olij de held

En zo moesten strafschoppen de beslissing brengen, terwijl de meeste spelers amper op hun benen konden staan. In de eerst serie van vijf misten alleen Luuk Brouwers voor FC Utrecht en Adil Auassar namens Sparta. Maar de misser van Mike van der Hoorn werd FC Utrecht in de zesde strafschop fataal.