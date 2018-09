PSV'er Zoet: 'Redelijk voetbal laten zien'

"De eerste tegentreffer komt voort uit slordig balverlies. Van daaruit komt er een steekpass en gaat de bal erin. Ook bij de tweede goal was er sprake van slordig balverlies", aldus Zoet in gesprek met Ziggo Sport. "En we scoren moeilijk en hebben het nu wat lastiger."

De goalie benadrukt echter dat de doelstellingen van PSV nog niet buiten bereik zijn. "Over twee weken spelen we thuis tegen Rostov. Als we winnen, kunnen we Europees overwinteren. Dat was een doel."

Het pakken van de derde plaats in de poule is wel wat lastiger geworden door de overwinning van Rostov op Bayern München (3-2). "Dat is waar. Maar wij weten nu wat we moeten doen en dat is winnen. Met ons publiek erachter moet dat kunnen."