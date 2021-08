Matig Vitesse boekt krappe zege bij PEC Zwolle

Het was een rommelige wedstrijd in Zwolle, waarin ongelofelijk veel mis ging bij beide ploegen. Daardoor was het ook levendig met veel spannende momenten voor beide doelen. Waar Vitesse vanaf de aftrap direct twee goede kansen kreeg via Dominik Oroz en Loïs Openda, daar pakte PEC Zwolle na de mindere openingsfase het initiatief.

Een hoofdrol was er in deze fase van de wedstrijd weggelegd voor de nieuwe Vitesse-doelman Markus Schubert. Het is duidelijk, dat de Arnhemmers met de Duitser voetballend fors hebben ingeleverd in vergelijking met zijn voorganger Remko Pasveer. Schubert zorgde voor veel onrust en balverlies met zijn meevoetballende strapatsen, maar met de handen maakt de van Schalke 04 overgekomen doelman een betere indruk. Zo redde hij prima bij kansen voor Pelle Clement, Slobodan Tedic en Sam Kerstens.

Lange peren

Ook een andere nieuwkomer, spits Nikolai Frederiksen, laat meerdere gezichten zien. De Deen stelt vooralsnog teleur als aanspeelpunt en oogde in enkele potentieel dreigende situaties weinig scherp, maar bracht Vitesse in de 20e minuut wel op voorsprong met een bekeken schuiver (0-1).

Vitesse kreeg na die goal iets meer controle over de wedstrijd, maar heeft op dit moment voetballend niet het niveau, dat de ploeg vorig seizoen, met name voor de winterstop, liet zien. Dat begint al met de opbouw van achteruit die minder verzorgd is. Niet alleen door de lange peren van Schubert, maar door blessures heeft ook de defensie een jasje uitgedaan.

Overmaat van ramp

Vitesse-trainer Thomas Letsch moest in Zwolle naast de al langer aan zijn rug geblesseerde Jacob Rasmussen ook Danilho Doekhi missen. De captain viel in Ierland uit met hamstringklachten, die wellicht minder ernstig zijn, dan ze aanvankelijk leken. Maar behalve de wedstrijd in Zwolle lijkt ook Anderlecht-uit nog problematisch te zijn voor Doekhi.

Tot overmaat van ramp voor Vitesse viel Riechedly Bazoer al voor rust uit vanwege een tik op de enkel, die hij eerder in de wedstrijd had gekregen. Daarmee zit de volledige defensie van vorig seizoen, waarmee Vitesse de basis legde voor het succesrijke seizoen, in de lappenmand. Goed nieuws voor Letsch was dat rechtsback Eli Dasa in Zwolle als invaller zijn rentree maakte na een blessureperiode.

Tot het laatst spannend

Met de jeugdige Enzo Cornelisse, de vervanger van Bazoer, en Dominik Oroz en Tomas Hajek hield de defensie van Vitesse zich behoorlijk staande. Het werd in de tweede helft een vechtwedstrijd, waarbij de vele keren waarop Vitesse-spelers seconden sprokkelden door ogenschijnlijk ernstig geblesseerd op de grond te blijven liggen, tot grote ergernis leidden bij het PEC Zwolle-publiek. Met name de Duitser Maxi Wittek maakte het bont wat dat betreft. Mede door dit soort trucs wist Vitesse het tempo uit de wedstrijd te halen.

PEC Zwolle wist niet veel gevaar meer te creëren en op de momenten dat de Zwollenaren door leken te breken, wist een Vitessenaar er steeds nog net een voetje tussen te krijgen. Onder anderen Manhoef en Sondre Tronstad slaagden daarin. Omdat invaller Thomas Buitink aan de overkant de bal bij een gevaarlijke counter op de rug van mede-invaller Oussama Darfalou schoot, bleef het wel tot het laatst spannend, maar Vitesse hield stand en kan zo met het positieve gevoel van een overwinning afreizen naar Brussel.