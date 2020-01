Tagliafico: ’Ik zal nooit zeggen dat ik weg wil’

„Ik zal nooit zeggen dat ik weg wil”, aldus Tagliafico, die twee jaar geleden voor slechts vier miljoen euro werd overgenomen van Independiente.

„Als er een club komt waar ik geïnteresseerd in ben en als mijn club er ook financieel op vooruit gaat, dan zien we het wel”, zo stelt de onbetwiste nummer één op de linksbackpositie in gesprek met FOX Sports.

De 27-jarige verdediger kwam inmiddels 88 keer uit voor Ajax. Daarin maakt hij twaalf goals en bereidde hij er evenzoveel voor.

In een eerder met Telesport stelde Tagliafico al dat hij zich op zijn plek voelde in Nederland. „Voor mij is dit de ultiem prettige samenleving, hier voel ik me thuis.”

