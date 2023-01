’Witte broer’ Beckenbauer niet bij begrafenis Pelé

Pelé en Beckenbauer speelden in de jaren zeventig van de vorige eeuw samen bij New York Cosmos. Volgens de Duitse oud-verdediger, die wereldkampioen werd met Duitsland als speler in 1974 en als bondscoach in 1990, noemde Pelé hem „mijn witte broer.” „Hij was ook als een broer. We hadden de laatste jaren minder contact omdat we allebei ziek waren, maar zo’n vriendschap duurt een leven lang. De mooie herinneringen blijven.”

In de Braziliaanse stad Santos zijn de voorbereidingen voor de wake van de afgelopen donderdag overleden Pelé in volle gang. De kist met daarin het lichaam van de 82 jaar geworden voetballegende wordt maandag op de middenstip van het stadion Urbano Caldeira van zijn oude club Santos geplaatst. Brazilianen hebben dan 24 uur de tijd om afscheid te nemen van de volksheld. Dinsdag vindt de uitvaart plaats van Pelé, de enige voetballer met drie wereldtitels.

