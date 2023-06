Virgil van Dijk: ’Geen duel om naar uit te kijken’

Hij was ook reëel. „Bij vlagen hebben we heel goed gespeeld. Maar het was niet goed genoeg tegen deze tegenstander. Dat is de realiteit. Het zat ook niet mee, met twee strafschoppen tegen. We hebben er alles aan gedaan en er daardoor met die late gelijkmaker nog een verlenging uitgesleept. Helaas zat er niet meer in.”

Nederland speelt nu in Enschede om de derde plaats tegen de verliezer van de andere halve finale tussen Spanje en Italië. „Dat is op het eerste gezicht geen wedstrijd om naar uit te kijken”, zei Van Dijk. „Zeker nu niet als de teleurstelling groot is. Maar ik wil altijd spelen. Ik denk dat we vanaf morgen de wedstrijd om de derde plaats als voorbereiding op onze volgende duels in de EK-kwalificatie moeten gebruiken. Laten we ook niet vergeten dat we tegen de nummer drie van de wereld speelden. We deden het ook veel beter dan in maart tegen Frankrijk en Gibraltar.”

Bekijk ook: Herbeleef nederlaag Oranje in zinderend duel

Volgens Nathan Aké was de teleurstelling groot bij het Nederlands elftal. „We wilden heel graag naar de finale. Dit is een enorme tegenvaller.” We begonnen goed”, vertelde Aké. „Er kwamen ook wel wat kansen. Op een gegeven moment echter kwamen we onder druk te staan. Zij hebben een heel goed middenveld, dat was doorslaggevend. Het initiatief was daardoor voor hun, wij kwamen er niet meer uit.”

Aké won vorige week met Manchester City nog de Champions League, door in de finale te winnen van Inter.