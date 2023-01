Premium Het beste van De Telegraaf

Alternatieve Elfstedentocht-winnaar bezig aan laatste seizoen Van Ramshorst heeft veel respect voor prestaties Schouten: ’Maar wel ook een reden dat ik stop’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

In 2020 beleefde Laura van Ramshorst sportief gezien haar absolute hoogtepunt toen ze de Alternatieve Elfstedentocht op haar naam schreef. Ⓒ Timsimaging

WEISSENSEE - Als er momenteel één rijdster plezier heeft op de Weissensee, dan is dat Laura van Ramshorst. Natuurlijk zijn de lange tochten op de iconische ijsvloer tussen de bergen loodzwaar, maar de 28-jarige schaatsster geniet vooral. Dat doet ze bewuster dan ooit, omdat ze weet dat ze hier voor de laatste keer als prof is. Woensdag hoopt ze net als drie jaar geleden te zegevieren in de Alternatieve Elfstedentocht.