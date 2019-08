Mark van Bommel moet komende week rustig afwachten. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Na de komst van Kostas Mitroglou wil PSV er nog één man bij voor de aanval, om in een lang seizoen een goed figuur te slaan in Europa en bovenal de titelstrijd aan te gaan met Ajax. PSV schaakt op meerdere borden tegelijk, de voornaamste kandidaten zijn Ritsu Doan en Alireza Jahanbakhsh, de man die zich ruim een jaar geleden kroonde tot topscorer van de Eredivisie bij AZ. De Eindhovenaren zitten in de laatste week voor de transferdeadline nog even in de wachtstand.