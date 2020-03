Japanse volk heeft geen vertrouwen in doorgaan Spelen

Slechts een kwart van de ondervraagden verwacht wel dat het grootste sportevenement ter wereld over 4,5 maand kan beginnen. In totaal doen er ongeveer 11.000 sporters mee in de Japanse hoofdstad.

Dit weekend zei de Japanse premier Shinzo Abe dat hij nog altijd verwacht dat de Olympische Spelen op tijd beginnen. „We zullen het coronavirus overwinnen en de Spelen zoals gepland laten verlopen”, zei hij zaterdag op een persconferentie.

Eerder al liet het Internationaal Olympisch Comité optekenen dat een verschuiving absoluut op dit moment nog niet aan de orde is. Voorzitter Thomas Bach van het IOC houdt dinsdag telefonisch topoverleg met alle internationale sportbonden. Bach wil de bonden informeren over de stand van zaken nu het coronavirus vrijwel de hele sportwereld tot stilstand heeft gebracht. Onder meer de kwalificatieprocedures voor de Olympische Spelen komen dan ter sprake.