Feyenoord na ruime zege bij Willem II koploper Eredivisie

Trainer Dick Advocaat begon het duel zonder Lutsharel Geertruida, die ontbrak vanwege corona. Zijn vervanger was nieuwkomer Uros Spajic. Spits Robert Bozenik werd door Advocaat gepasseerd. Hierdoor begon Steven Berghuis als spits en Mark Diemers als valse rechtsbuiten. Ook de Portugees Joao Carlos Teixeira begon in de basis. Advocaat had door blessure- en coronaperikelen maar vijf man op de reservebank zitten.

De eerste helft begon aftastend, maar Vangelis Pavlidis opende de score wel meteen in de 13e minuut. Bij een van de eerste corners mocht de Griek zomaar van dichtbij binnentikken: 1-0 en zijn derde van het seizoen. De Rotterdammers herpakten zich hierna wel. Teixeira bediende Ridgeciano Haps, die volledig vrij stond, met een lage voorzet. De linksback schoof de bal vervolgens in het doel.

Linssen

Beide partijen kregen voor rust nog enkele mogelijkheden, maar de terechte ruststand op het scorebord was 1-1. Na rust kwamen de Rotterdammers al snel op voorsprong. Bryan Linssen leek buitenspel te staan, maar mocht door omdat de bal via een Willem II’er kwam en knalde de 1-2 binnen in de 50e minuut.

Spelers van Feyenoord vieren het eerste doelpunt van Steven Berghuis. Ⓒ ANP/HH

Fraaie goal Berghuis

De Rotterdammers dicteerden in de tweede helft. Dit resulteerde al snel in de 1-3 van aanvoerder Berghuis. De goed spelende Teixeira legde de bal binnen de zestienmeter panklaar voor de linker van de Oranje-international: 1-3 en Feyenoord op rozen.

Eerst besloot Jordens Peters knullig te bal te verspelen op het middenveld, maar dat leek nog niet onoverkomelijk voor de Tilburgers. Toen de diepe bal van Teixeira ook nog eens maar halfslachtig werd weggewerkt door doelman Robbin Ruiter, kon Berghuis vanuit een moeilijk positie op doel vuren. Met een prachtige curve lukte dat hem wel: 1-4.

Ondertussen wisselde Advocaat vier keer. Hierdoor zat er nog maar één speler op de bank: Ramon ten Hove. Het deerde Feyenoord verder niet, want de drie punten gingen mee naar Rotterdam, net als de koppositie in de Eredivisie.

