Louis van Gaal (l) in gesprek met ploegleider Frans Maassen. Ⓒ Screenshot

Louis van Gaal loopt donderdag een dagje mee in de Ronde van Frankrijk. De voormalig bondscoach van het Nederlands voetbalelftal is te gast bij succesploeg Jumbo-Visma. „Ik ben een sportfanaat”, verklaarde Van Gaal zijn aanwezigheid in Toulouse, waar donderdag het peloton voor de twaalfde etappe vertrekt.