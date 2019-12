Meer geld voor mindere tennisgoden op Australian Open

Een nederlaag in de eerste ronde van het eerste grandslamtoernooi van het jaar levert toch nog 56.000 euro op. Dat is zo’n 20 procent meer dan bij de vorige editie. De totale prijzenpot bevat zo’n 45 miljoen euro, een stijging van 14 procent. De winnaars in het enkelspel nemen daarvan 2,5 miljoen euro mee naar huis, iets meer dan dit jaar.

„We streven er al langer naar om de beloning van een bredere groep tennissers te verhogen”, lichtte toernooidirecteur Craig Tiley toe, eraan toevoegend dat het totaalbedrag aan prijzengeld ten opzichte van 2007 is verdrievoudigd.

Een tennisser die in januari strandt in de eerste ronde van de kwalificaties ontvangt nu 12.500 euro. Dat was ongeveer 9000 euro. De Australian Open beginnen op 20 januari.