Ronald Koeman baalt van Barça na moeizaam bekerduel: ’Ik snap het niet’

„Je kunt als spelers van FC Barcelona niet twee penalty’s missen. Dan ben je niet serieus”, zei Koeman. „Ik snap het ook niet, want normaal gesproken zijn er genoeg spelers die strafschoppen kunnen benutten. Misschien waren ze bang, ik weet het niet. Meerdere spelers hebben gefaald en bovendien, als je een van die twee penalty’s benut, dan word je rustiger.”

Miralem Pjanic en Ousmane Dembélé faalden in Cornella de Llobregat vanaf elf meter. Eerder dit seizoen verzuimden Lionel Messi, Antoine Griezmann en Martin Braithwaite al een penalty te benutten.

Koeman baalde ook dat zijn ploeg onnodig veel inspanningen had moeten verrichten. „We hebben weer 120 minuten gespeeld en dat is belangrijk voor ons. En dat na zoveel kansen gecreëerd te hebben en het missen van twee strafschoppen. Dat mag niet”, aldus Koeman, die afgelopen weekend ook al een verlenging speelde in de finale van de Spaanse Supercup.

„Het belangrijkste is dat we door zijn naar de volgende ronde, maar we kunnen niet tevreden zijn. We moeten meer verantwoordelijkheid tonen in dit soort duels.”

Zondag wacht FC Barcelona de uitwedstrijd tegen Elche.