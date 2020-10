Memphis Depay leidt overwinning Lyon in

In de twaalfde minuut kreeg Depay de bal aangespeeld van Houssem Aouar en de Nederlander werkte goed af. Voor Depay was het zijn vijfde doelpunt van het seizoen.

Via Karl Toko Ekambi, Aouar (penalty) en opnieuw Ekambi liep Lyon nog voor rust uit naar 4-0. In de tweede helft kwam alleen Monaco nog tot scoren, via een door Wissam Ben Yedder genomen strafschop.

In de slotfase moest Lyon met tien man verder na een rode kaart voor Melvin Bard. Depay deed de hele wedstrijd mee.

Lyon staat nu in de subtop, op de zesde plaats. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt al vijf punten.

Juventus wint niet in Italië

Juventus is er zonder Cristiano Ronaldo niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona te winnen. Het werd 1-1 in Turijn, waar de Portugese sterspeler ontbrak omdat hij nog steeds in isolatie zit nadat hij afgelopen donderdag voor de tweede keer positief heeft getest op het coronavirus.

De Zweed Dejan Kulusevski behoedde Juventus met zijn doelpunt een kwartier voor tijd voor een nederlaag. Andrea Favilli had Hellas Verona na een uur verrassend op voorsprong gezet.

Voor Juventus is het al het derde gelijkspel van het seizoen. Eerder wist de regerend landskampioen niet te winnen van Crotone (1-1) en AS Roma (2-2).

Juventus heeft een achterstand van drie punten op koploper AC Milan, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft. Milan neemt het maandagavond in eigen stadion op tegen AS Roma.

Premier League

Leicester City heeft de uitwedstrijd tegen Arsenal met 1-0 gewonnen. Jamie Vardy maakte in de slotfase het doelpunt in het Emirates Stadium.

Tien minuten voor tijd kopte Vardy raak na een afgemeten voorzet van de Turk Cengiz Ünder. Voor Vardy was het al zijn elfde doelpunt in twaalf Premier League-wedstrijden tegen The Gunners. Alleen Wayne Rooney was vaker trefzeker tegen Arsenal: twaalf keer.

Leicester City staat na zes duels vierde, Arsenal bezet de tiende plek. Het verschil tussen beide clubs is drie punten. Arsenal heeft dit seizoen al drie keer verloren en pas acht keer gescoord.

In het seizoen 2011-2012 verloor Arsenal voor het laatst meer dan twee van de eerste zes competitieduels. Ook in 1994-1995 gebeurde dat. Volgend weekend wacht Arsenal de uitwedstrijd tegen Manchester United, dat eerder dit weekend doelpuntloos gelijkspeelde tegen Chelsea.

Liverpool en Everton voeren de Premier League aan met dertien punten.