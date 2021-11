Ajax klopt Dortmund: bekijk hier de doelpunten en statistieken

Mats Hummels kreeg in de 29e minuut de rode kaart voor een harde overtreding op Antony. De 32-jarige verdediger gleed vlak bij de middenlijn hard door op de enkel van de Braziliaan. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver twijfelde geen moment en stuurde Hummels van het veld.

Oliver zag 8 minuten later niet dat Noussair Mazraoui even licht contact met Jude Bellingham in het strafschopgebied had. Hij floot na een seintje van de videoscheidsrechter alsnog voor een strafschop, die Msrco Reus benutte (1-0).

Ajax omsingelde na rust het strafschopgebied van de thuisploeg en zag uiteindelijk Dusan Tadic gelijk maken. Sébastien Haller maakte in de 83e minuut het bevrijdende doelpunt (1-2) en de ingevallen Davy Klaassen bepaalde de eindstand (1-3). Antony bereidde alle drie de treffers voor.

