Heel PSV is blij voor dikke tranen huilende Noni Madueke

Voetbal

PSV dankzij simpele zege op NAC op koers voor eerste bekerwinst in tien jaar

Roger Schmidt mag blijven dromen van een afscheid van PSV met drie prijzen. Zijn ploeg had in de kwartfinale van de KNVB-beker geen kind aan NAC Breda: 4-0. Een opvallende rol in de ongelijke strijd was weggelegd voor Noni Madueke, die voor het eerst sinds eind oktober in de basis stond en direct we...