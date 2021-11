Ook vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld naar WK darts

De hoogstgeplaatste 32 spelers op de Order of Merit stromen op het WK in de tweede ronde in. Daar staat ’Barney’ niet bij, maar op de ProTour Order of Merit wel. Deze ranglijst is gebaseerd op het verdiende prijzengeld van de laatste twaalf maanden. Daar staat Van Barneveld op de 31e plek, genoeg voor een plek in de eerste ronde in Ally Pally.

De darter uit Den Haag kon het niet laten en haalde begin dit jaar zijn pijlen uit de mottenballen om uit zijn dartspensioen te stappen. Al snel stelde hij een tourkaart via de Q-school veilig. Hierdoor kon hij het circuit rond voor succes en dat lukte Barney al rap. Bij het vloertoernooi Player Championship 3 schreef hij voor het eerst sinds 2014 een PDC-toernooi op zijn naam.

Naast Van Barneveld en Van Gerwen hebben ook Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Ron Meulenkamp en Jermaine Wattimena zich geplaatst voor het WK.