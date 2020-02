WK shorttrack in Seoul afgelast vanwege coronavirus

Het zou kunnen dat toernooi mogelijk later of elders alsnog doorgaat, daar moet de ISU nog een besluit over nemen.

Zuid-Korea is een van landen die momenteel het hardste worden getroffen door het coronavirus. Er zijn al elf mensen overleden, terwijl er in totaal bijna negenhonderd besmettingen zijn.

De Nederlandse bondscoach Jeroen Otter heeft begrip voor het besluit van de ISU, maar baalt voor zijn sporters, onder wie Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt.

„Hier werken we het hele jaar naartoe”, stelt Otter tegenover de NOS. „Dit is een klap in het gezicht van veel atleten. Maar dit speelt wel al een aantal weken in ons achterhoofd en we begrijpen het wel natuurlijk.”