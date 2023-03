Engeland klopt Italië en Kane laat Rooney hielen zien, ’Deense Haaland’ schittert

Declan Rice had Engeland in de eerste helft op 1-0 gezet. Kane had vlak voor de rust uit een strafschop de voorsprong verdubbeld. De in Argentinië geboren Mateo Retegui maakte bij zijn debuut voor Italië in de tweede helft de 2-1.

De wedstrijd in groep C was een herhaling van de EK-finale van 2020. Italië veroverde toen op Wembley de Europese titel door de strafschoppenserie te winnen van de Engelsen. De wedstrijd was na verlenging in 1-1 geëindigd.

Voorafgaand aan de wedstrijd herdacht Italië oud-international Gianluca Vialli, die begin dit jaar is overleden. Vialli legde medio december zijn werkzaamheden als teammanager van de Italiaanse voetbalploeg neer wegens ziekte.

In de eerste helft had Engeland het overwicht tegen de Italiaanse ploeg die zoekende was. Het leidde in de 13e minuut tot de openingstreffer. Nadat het schot van Kane uit een corner nog was geblokt, kon Rice succesvol aanleggen.

Kane kon daarna vanaf 11 meter proberen zijn 54e treffer te maken voor Engeland, dat na ingrijpen van de VAR een strafschop had gekregen wegens hands van Giovanni Di Lorenzo. De topschutter van de Spurs schoot raak en heeft nu een doelpunt meer voor Engeland gemaakt dan Wayne Rooney. Jack Grealish kreeg vlak voor het einde van de eerste helft nog een enorme kans op de derde treffer, maar schoot naast.

In de tweede helft zette de thuisploeg van bondscoach Roberto Mancini druk. De genaturaliseerde Argentijn Retegui schoot na een goede pass van Lorenzo Pellegrini binnen en de Italianen zagen weer kans om een nederlaag te voorkomen. Luke Shaw kreeg in de slotfase ook nog eens twee gele kaarten en moest vertrekken, maar een tweede treffer voor de regerend Europees kampioen bleef uit.

In dezelfde groep won Noord-Macedonië met 2-1 van Malta. Eljif Elmas en Darko Churlinov scoorden voor de thuisploeg. Yannick Yankam was in de slotfase trefzeker voor Malta.

Denemarken

Denemarken is de kwalificatie van het EK in 2024 begonnen met een zege op Finland. Het werd 3-1 in stadion Parken van Kopenhagen. Man van de wedstrijd was de pas 20-jarige spits Rasmus Højlund. Hij maakte alle Deense treffers voor de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand.

De speler van Atalanta had tot donderdag nog niet gescoord in het Deense elftal, maar produceerde tegen de Finnen meteen maar een onvervalste hattrick. Hij opende de score voor de thuisploeg na 20 minuten en maakte er tegen het einde van de wedstrijd nog twee. Die goals waren welkom, want Finland was door een treffer van FC Groningen-speler Oliver Antman in het begin van de tweede helft op gelijke hoogte gekomen.

In dezelfde groep won Slovenië met 2-1 van Kazachstan. Noord-Ierland versloeg San Marino met 2-0. Dion Charles maakte beide treffers.