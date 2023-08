Mark van Bommel baalt van vertrek Gaston Avila naar Ajax

Antwerp-trainer Van Bommel laat weten het vertrek van Avila te betreuren, vooral vanwege het tijdstip van vertrek: ,,Het is zeker vervelend dat Gaston vertrekt, want nu moeten we ons op het laatste moment aanpassen. Doordat we het vorig seizoen zo goed hebben gedaan, komen spelers natuurlijk in de belangstelling te staan van andere clubs, zoals eerder Pacho (Willian Pacho vertrok naar Eintrcht Frankfurt, red.), en da’s zowel een voordeel voor de club als een nadeel”, weet Van Bommel.

De renente successen, Antwerp veroverde de dubbel in België, hebben meerdere spelers van de club ook in de schijnwerpers gezet.,,We zijn op weg om een topclub te worden, maar we zijn nog niet zover dat we kunnen zeggen dat we niemand hoeven te verkopen. Zeker omdat het hier naar Belgische normen over een groot bedrag gaat”, vervolgt Van Bommel. ,,Prettig is het dus niet dat Gaston vertrekt, maar we gaan er goed mee om. We hebben al bewezen dat we niet nerveus worden als er iets gebeurt. Deze transfer is een compliment voor de club, maar het tijdstip is dus jammer en de kwaliteiten van Gaston gaan we natuurlijk missen.”

Avila viert de landstitel. Ⓒ ANP/HH

Avila, die eerder uitkwam voor Boca Juniors en Rosario Central, had nog een contract tot de zomer van 2027 bij de Belgische topclub. De gedrongen verdediger is net als Lionel Messi afkomstig uit Rosario. Toby Alderweireld Avila begrijpt, gezien zijn verleden bij Ajax? ,,Ik begrijp niemand die hier vertrekt. (grijnst) Ik weet niet of het al officieel is, maar het is natuurlijk een mooie stap voor Gaston, want Ajax is een heel grote club. Als spelersgroep is het heel jammer dat we hem zien vertrekken, maar oké, ik snap wel dat spelers een persoonlijk plan hebben. Dat is nu eenmaal topvoetbal.”