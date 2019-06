Copa America: Argentinië treft Brazilië in halve finale

De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zegevierde in Rio de Janeiro met 2-0. Ajacied Nicolas Tagliafico speelde de gehele wedstrijd bij de winnende ploeg, die in de halve finales op aartsrivaal Brazilië stuit.

Argentinië kwam in de tiende minuut door een fraaie hakbal van Lautaro Martinez op voorsprong. Daarna viel de Argentijnse productie lange tijd stil. Sterspeler Lionel Messi kon geen hoofdrol vervullen. Ronald Hernandez was namens Venezuela in de 71e minuut dicht bij de gelijkmaker. Doelman Franco Armani redde fraai, waarna invaller Giovani Lo Celso het duel enkele minuten later besliste.

Komende week staat in Belo Horizonte de kraker tussen Brazilië en Argentinië op het programma. Het gastland schakelde met veel moeite Paraguay uit. Na 0-0 in de reguliere speeltijd en de verlenging nam Brazilië de strafschoppen beter: 4-3.