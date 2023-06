Premium Het beste van De Telegraaf

Eloy Room jaagt op nieuw Gold Cup-succes: ’Hele eiland achter Curaçao’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Eloy Room heeft een droom met Curaçao: deelnemen aan het WK 2026. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - De weg naar het WK van 2026 in Mexico, de VS en Canada is voor Suriname en Curaçao nog lang, maar beter begaanbaar dan die naar alle voorgaande mondiale eindtoernooien. De organisatoren die meestal drie van de mogelijke vier WK-tickets in de CONCACAF-zone wegkapen, zijn automatisch geplaatst en maken ruim baan voor de andere landen. „Een WK-deelname is de ultieme droom”, zegt Eloy Room (34). „Maar we zetten stap voor stap”, aldus de keeper van Curaçao, die zich – net als Suriname – de komende dagen probeert te plaatsen voor de Gold Cup, het ’EK van Midden- en Noord-Amerika’.