Davy Klaassen is een klasse apart bij Ajax

Davy Klaassen is ook tegen FC Utrecht van grote waarde voor Ajax. De 27-jarige miljoenenaankoop tekent onder meer voor de openingstreffer. Ⓒ René Bouwman

UTRECHT - In een vol stadion Galgenwaard spookt het tijdens FC Utrecht-Ajax. Maar haal de fanatieke supporters van de thuisclub weg en een van de lastigste uitwedstrijden van het seizoen wordt voor de Amsterdammers opeens – zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen – like a walk in the park, een eitje. Zelden beleefde Ajax in Utrecht zó’n makkelijke middag: 0-3.