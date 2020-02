Shorttracker Sven Roes laat zich zien bij debuut in wereldbeker

Roes werd begin vorige maand verrassend Nederlands kampioen en debuteerde op de EK shorttrack als lid van de aflossingsploeg.

Bij de vrouwen kwalificeerden Rianne de Vries en Yara van Kerkhof zich voor de halve finales op de 1500 meter.

Op de tweede 1500 meter miste Roes kwalificatie voor de halve finales. In zijn kwartfinale werd hij tweede achter de Zuid-Koreaan Park Ji Won en hoorde hij ook niet bij de tijdsnelsten. Friso Emons ging wel door, Daan Breeuwsma strandde met een penalty. Bij iedere wereldbekerwedstrijd is er telkens één afstand die twee keer wordt verreden. Suzanne Schulting, die de eerste 1500 meter had laten lopen, won haar kwartfinale en komt dus zaterdag uit in de halve finale.