Belangrijke zege Fortuna in strijd om degradatie

Het eerste kwartier leverde veel vuurwerk op in Sittard. De Friezen kwamen al in de 7e minuut op voorsprong. Een afgemeten steekpass van Joey Veerman kwam voor de voeten van rechtsbuiten Mitchell van Bergen, die de bal langs keeper Alexei Koselev in de verre hoek schoof.

Kort daarna kwam Fortuna enigszins fortuinlijk op gelijke hoogte. Verdediger Rodney Kongolo van Heerenveen onderschepte een voorzet, maar tikte de bal voor de voeten van Felix Passlack, die hard en beheerst voorbij keeper Filip Bednarek schoot. De Poolse doelman maakte als vervanger van de geblesseerde Warner Hahn zijn debuut bij Heerenveen.

Na een half uur spelen in de tweede helft kreeg Fortuna de tweede goal zo'n beetje cadeau. Bednarek keerde een inzet van Branislav Ninaj, maar de bal ketste tegen het lichaam van Sven Botman, die de bal in zijn eigen doel werkte. De thuisploeg hield de kleine voorsprong tot het einde vast en zag tot zijn geluk in blessuretijd de Noorse invaller Runar Espejord op de paal koppen voor de Friezen.

