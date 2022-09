Megan Lucky slaat weer toe op US Open: beker bier in één teug leeg

Zo’n fan cam levert regelmatig prachtige beelden op, een romantische kus bijvoorbeeld. Of iets van een geheel andere orde, zoals tijdens de US Open. Vraag dat maar aan Megan Lucky. De Amerikaanse tennisfan ging in 2021 al viraal toen ze een beker biertje in één keer leegdronk en greep dit jaar opnieuw haar kans. Met succes!

Het officiële Twitter-kanaal van de US Open vindt het bijzonder genoeg om de beelden te delen. „Het lijkt een soort van traditie te worden”, staat erbij geschreven.