Antony en Stekelenburg van de partij bij Ajax-aftrap

’Onana one more year’

De derde nieuwkomer Mohammed Kudus sluit dinsdag aan evenals Dusan Tadic en Andre Onana. De doelman miste daardoor het spandoek met de tekst ’Onana one more year’ dat Ajax-supporters hadden opgehangen op een hek langs de toegangsweg naar De Toekomst. Er is veel belangstelling voor de keeper uit Kameroen. Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz heeft al een bod uitgebracht op Onana, maar dat heeft Ajax terzijde gelegd.

Antony Ⓒ BSR Agency

Erik ten Hag en zijn assistenten Michael Reiziger, Winston Bogarde, Richard Witschge en Christian Poulsen zagen hoe ook David Neres en Zakaria Labyad het conditionele gedeelte, dat geleid werd door fysiek trainer Alessandro Schoenmaker, volledig afwerkten. Neres heeft aan de kant gestaan met een knieblessure sinds 5 november, de doelpuntrijke wedstrijd in de Champions League tegen Chelsea (4-4), terwijl Labyad sinds 27 november, de Champions League-wedstrijd tegen Lille, uitgeschakeld is geweest door een kruisbandblessure. Daley Blind liet het conditionele gedeelte links liggen en werkte individuele oefeningen af met de fysio’s.