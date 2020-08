Piepjonge trainer Nagelsmann (33) grote blikvanger Leipzig in Champions League

Julian Nagelsmann Ⓒ ANP/HH

LISSABON - Bij absentie van Timo Werner is de grote blikvanger van RB Leipzig, de stuntploeg die dinsdagavond de halve finale van de Champions League speelt, de piepjonge trainer Julian Nagelsmann (33). De leeftijdsgenoot van Lionel Messi, Luis Suarez, Jan Vertonghen timmert al twaalf jaar aan de weg als trainer en dat heeft geresulteerd in de bijzondere status van jongste trainer ooit in de halve finale van de Champions League.