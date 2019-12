Bokser Ruiz verloor 100 miljoen-gevecht met Joshua: ’Ik was te zwaar’

Andy Ruiz junior zorgde begin juni voor een verrassing van jewelste in een volgepakt Madison Square Garden in New York, door in de zevende ronde van de titelkamp bij de zwaargewichten Joshua te verslaan met technisch knock-out in de zevende ronde. De intussen 30-jarige Ruiz werd zo de eerste Mexicaanse wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten.

Alleen: in zijn overwinningsroes nam Ruiz het niet zo nauw met zijn discipline. Hij was een graag geziene gast in tv-shows en liet zich gaan in het uitgaansleven. En intussen stond er wel alweer een nieuw WK-gevecht tegen Joshua op het programma. Een trainingskamp van drie maanden kon de boel niet meer rechttrekken.

„Mijn fout was dat ik veel ben aangekomen”, bood een berouwvolle Andy Ruiz Jr. zijn excuses aan aan zijn trainer Manny Robles en zijn vader Andres. „Ik had harder moeten trainen. Ik had naar mijn team en mijn coaches moeten luisteren. Ik kampte met overgewicht. Ik kon niet bewegen zoals ik zou willen.”

„Ik wil niet gezegd hebben dat drie maanden feesten of vieren geen invloed hebben gehad”, noteerde de BBC. „De waarheid is dat ze dat wel hebben gehad. Er zijn geen excuses. Al die feestjes hebben me genekt. Mijn volgende titelgevecht zal heel anders zijn. Ik begrijp dat er mensen zijn die nu aan me twijfelen, maar als ik 100 procent ben, kan ik nog steeds iedereen aan. Ik kom terug, en zal op een dag opnieuw wereldkampioen worden.”

Ruiz woog 15 kilo meer dan de 113 kilo van zijn opponent Joshua, die ook nog eens een kop groter is.

