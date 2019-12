Gekrenkte ’td’ Jeffrey van As gaat in tegenaanval

„Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. In november hebben we met elkaar om de tafel gezeten met het hele management en de adviseurs Kees Jansma en Frans van Steenis en is gesproken over contractverlenging. Nu ineens wordt het op non-actief zetten van mij door ADO verkocht als ’schoon schip’ maken.”

Het laatste stoort Van As in grote mate, evenals de spandoeken waarmee de harde kern voor het ontslag van Van As pleitte. „Waarom worden die niet weggehaald? Het is mijn verantwoording dat ADO nu 17e staat, maar toen ik drie jaar geleden binnenstapte stond de club 18e en samen met Fons Groenendijk zijn we daarna als 11e, 7e en 9e geëindigd.”

„Afgelopen zomer vertrokken El Khayati, Becker en Kanon en moesten we ook ruim 600.000 euro bezuinigen. Je wordt in die positie gemanoeuvreerd en gaat er dan uit met pek en veren. Inderdaad ben ik de uitdaging aangegaan. Het lukt even niet, maar we hebben eerder bewezen de zaak te kunnen keren en dat wil ik nu weer doen.” Het vertrek van Van As is ook voor adviseur Jansma een reden om ADO de rug toe te keren.