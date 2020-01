Video: Arsenal verliest punten en ’rode’ Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal met zijn veertiende treffer van het seizoen al vroeg op voorsprong. De spits uit Gabon moest halverwege de tweede helft echter ook met rood van het veld, na een tackle op de enkel van Max Meyer. Op advies van de VAR trok de scheidsrechter rood voor de aanvoerder van Arsenal, die een schorsing van een paar wedstrijden tegemoet kan zien.

Crystal Palace, met Jaïro Riedewald weer in de basis, was kort na rust op gelijke hoogte gekomen via Jordan Ayew. Het schot van de Ghanees werd onderweg nog van richting veranderd door David Luiz, waardoor keeper Bernd Leno kansloos was. In de slotfase waren de tien van Arsenal nog dicht bij de winst, maar Nicolas Pépé schoot op de paal en in de rebound stuitte Alexandre Lacazette op de keeper van Crystal Palace.

Arsenal bleef met 28 punten op de tiende plaats staan, vlak onder Crystal Palace dat één punt meer heeft.