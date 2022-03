Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander geeft iedereen het nakijken in chaotische waaierrit Cavendish ziet Jakobsen voorsprong vergroten in vurige strijd om Tour-ticket

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen viert de zege. Ⓒ ANP/HH

ORLÉANS - Hoe goed zou Fabio Jakobsen geweest zijn als hij niet de dood in de ogen had gekeken? Hij miste zo’n anderhalf jaar groei, al zou je dat niet zeggen. Met ogenschijnlijk veel gemak pakte hij maandag zijn eerste sprintzege in Parijs-Nice, alweer zijn zesde overwinning van dit nog prille jaar. Onlangs laaide de discussie op over welke spurter van The Wolfpack naar de Tour de France zou moeten: Jakobsen of Mark Cavendish? In finishplaats Orléans gaf de Nederlander weer duidelijk antwoord met zijn benen.