Dit is het dan: het parcours van de Tour de France

Het wordt de veertiende keer dat het Tourpeloton de 5,5 kilometer lange klim, met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,3 procent, aandoet.

Grand Départ in Baskenland

Bekend was al dat er op 1 juli wordt gestart in Bilbao. In de tweede etappe, over 210 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián, is onder meer de beklimming van de gevreesde Monte Jaizquibel opgenomen. De derde rit voert vanuit Spanje naar het Zuid-Westen van Frankrijk, waar het peloton aankomt in de Pyreneeën. De finish is op 23 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.

Dit is het parcours van Tour de France

Vrouwen starten in Clermont-Ferrand

De ronde van de vrouwen telt volgend jaar acht etappes. De koers begint op de dag dat de mannen finishen. Voor de tweede editie van de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen trekt het peloton niet naar Parijs voor de start. De Grand Départ vindt deze keer plaats in Clermont-Ferrand. De aankomst van de voorlaatste etappe ligt op de iconische Tourmalet. De slotrit is een individuele tijdrit met start en finish in Pau.

Dit is het parcours van Tour de France Femmes 2023