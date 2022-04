Sport kort: Kleine zege voetbalsters Lyon in eerste halve finale CL

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kleine zege voetbalsters Lyon in eerste halve finale CL

20.37 uur: De voetbalsters van Olympique Lyon hebben zondag een eerste stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. De zevenvoudig winnaar was in de halve eindstrijd met 3-2 te sterk voor Paris Saint-Germain. Zaterdag is de return in Parijs.

Paris Saint-Germain, dat de Champions League nog nooit won, kwam al na 6 minuten op voorsprong via Marie-Antoinette Katoto. Halverwege de eerste helft zorgde Wendie Renard vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker.

De Amerikaanse international hielp Lyon in de 34e minuut op voorsprong en scoorde kort na rust nog eens. De 3-2 kwam op naam van de Poolse Paulina Dudek, die een penalty benutte.

In de andere halve finale versloeg FC Barcelona vrijdag VfL Wolfsburg in de eerste halve finale met 5-1. In Camp Nou zaten 91.648 toeschouwers. Nog nooit bezochten zoveel mensen een voetbalwedstrijd tussen twee vrouwenteams.

Springruiter Greve Nederlands kampioen na foutloze finale

20.36 uur: Willem Greve heeft voor het eerst in zijn carrière de Nederlandse titel bij de springruiters veroverd. De ruiter uit Markelo verdiende het goud op het NK in Deurne na een foutloze derde proef op zijn hengst Highway TN op het NK in Deurne. Bart Bles (El Rocco) won het zilver en Sanne Thijssen (Hi There) het brons.

Jack Ansems begon als leider aan het laatste onderdeel en hij had de titel voor het grijpen, maar hij maakte met zijn merrie Fliere Fluiter twee springfouten in het finaleparcours. Ansems zakte naar de vijfde plaats, net achter nummer vier Jur Vrieling (Long John Silver 3).

„Eindelijk lukt het. Ik heb er al zo vaak dichtbij gezeten. Ik was er zelf gebrand op om hier te winnen”, zei Greve. „Dit is mijn eerste keer op het podium en dan gelijk op de hoogste trede. Highway TN is een crack van een paard waar ik veel tijd in heb geïnvesteerd. Alles valt hier op zijn plek. Hij wint heel veel. Hoe hij hier in het kampioenschap is gegroeid, is echt abnormaal. Ik ben hier superblij mee.”

Verdediger Rüdiger verlaat Chelsea na seizoen transfervrij

20.36 uur: Verdediger Antonio Rüdiger gaat Chelsea na dit seizoen verlaten. Het contract van de 29-jarige Duitser loopt deze zomer af en hij heeft besloten te vertrekken, zei zijn trainer Thomas Tuchel. Volgens de coach komt dat door de Britse sancties waar Chelsea mee te maken heeft sinds de oorlog in Oekraïne. De Russische eigenaar Roman Abramovich vertrekt als gevolg van de oorlog, maar voorlopig kan Chelsea spelers geen nieuwe contracten aanbieden.

Tuchel zegt dat hij en Chelsea er alles aan hebben gedaan om Rüdiger te behouden, maar dat ze „helaas in een situatie zijn terechtgekomen waarin vechten niet meer mogelijk is door de sancties.” „Zonder de sancties hadden we in ieder geval door kunnen vechten. Ik weet niet wat de uitkomst anders zou zijn geweest, maar dit is nu zijn beslissing. Het is niet leuk voor ons, maar we zullen het niet persoonlijk opvatten.” Tuchel noemde zijn landgenoot „een sleutelfiguur.”

Rüdiger, die in de belangstelling zou staan van Real Madrid, deed zondag in de thuiswedstrijd tegen West Ham United (1-0) niet mee door een blessure. Het doelpunt viel pas in de slotfase voor de nummer drie van Engeland.

Baanrenner Lavreysen wint ook sprint bij Nations Cup

19.37 uur: Baanrenner Harrie Lavreysen heeft op de slotdag van de Nations Cup in Glasgow het sprinttoernooi gewonnen. De regerend olympisch en wereldkampioen versloeg in de finale de Australiër Matthew Richardson in twee heats.

Lavreysen was in de kwalificatie met een tijd van 9,433 seconden al de snelste en schakelde achtereenvolgens de Maleisiër Muhammad Sahrom, de Canadees Nick Wammes en de Fransman Sébastien Vigier uit, alvorens de klus tegen Richardson af te ronden. Zaterdag was Lavreysen ook al de beste geweest op het sprintonderdeel keirin.

Op de keirin bij de vrouwen reikte Steffie van der Peet zondag tot de finale waarin ze als vierde eindigde. De zege was voor de Duitse Mathilde Gros. In de troostfinale om de plaatsen 7 tot en met 12 passeerde Laurine van Riessen als derde de finish.

Kyra Lamberink had zaterdag brons gepakt op de 500 meter tijdrit. Ze gaf bijna een halve seconde toe op Martha Bayona Pineda, de winnares uit Colombia. De Italiaanse Miriam Vece eindigde als tweede.

De Nations Cup is de opvolger van de wereldbeker. De wedstrijd in Glasgow is de eerste van het seizoen.

Koolhof verliest dubbelfinale tennistoernooi Barcelona

18.06 uur: Wesley Koolhof en zijn dubbelpartner Neal Skupski uit Groot-Brittannië zijn er niet in geslaagd om de dubbelfinale van het tennistoernooi in Barcelona te winnen. Het tweetal werd in de finale verslagen door de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies. Het werd 6-7(3) 7-6(5) 10-6 voor de Duitsers.

Een week geleden werden Koolhof en Skupski nog uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Monte Carlo. Half april verloor het tweetal de finale van het masterstoernooi in Miami. Daarin waren John Isner uit de Verenigde Staten en de Pool Hubert Hurkacz te sterk: het werd 7-6 (5) 6-4.

In de halve eindstrijd was Koolhof nog te sterk voor landgenoot Jean-Julien Rojer, die een koppel vormt met Marcelo Arévalo uit El Salvador. Het werd 6-4, 2-6, 10-8 voor Koolhof en Skupski.

Motorcoureur Bendsneyder achtste na tumultueuze GP Portugal

18.05 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder is in een door een massale crash onderbroken Grote Prijs van Portugal in de Moto2 als achtste geëindigd. De zege in de wedstrijd, die een herstart kende met nog maar zeventien motoren, ging naar de Amerikaan Joe Roberts. Zonta van den Goorbergh behoorde tot de coureurs die niet meer aan de start verschenen na de crash op het door de regen plotseling spekgladde circuit van Portimão.

Roberts, die rijdt voor het Kalex Italtrans Racing Team, hield de Italiaanse WK-leider Celestino Vietti achter zich. De Spanjaard Jorge Navarro eindigde als derde.

Van den Goorbergh was onderuitgegaan in achttiende positie, de kort achter hem rijdende Bendsneyder kon een val voorkomen.

Voor Bendsneyder was het zijn derde top 10-notering op rij na de negende plaats in de GP van Argentinië en de zevende in de GP van Amerika. De Rotterdammer heeft inmiddels 25 WK-punten verzameld en staat daarmee twaalfde. Van den Goorbergh wacht nog op zijn eerste WK-punt.

Motorcrosser Coldenhoff vierde in GP Letland, weer zege Gajser

17.38 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Letland op zijn naam geschreven door beide manches te winnen. Zo verstevigde de 25-jarige Sloveen zijn leidende positie in de WK-stand. De Nederlander Glenn Coldenhoff eindigde als vierde, na de vijfde plaats in de eerste manche en de derde in de tweede. De 31-jarige Brabander staat in het klassement vijfde.

Gajser had al de leiding in het WK, maar zag zijn voorsprong op nummer twee Jorge Prado oplopen tot 66 punten door een teleurstellend optreden van de Spanjaard in beide heats. Hij werd uiteindelijk twaalfde.

Brian Bogers, die begin april in Portugal nog zijn eerste podiumplaats pakte in de MXGP, eindigde in Kegums als zevende. Calvin Vlaanderen werd negende in de zesde race van het seizoen.

Wereldkampioen Jeffrey Herlings is deze jaargang nog niet in actie gekomen. De 27-jarige Brabander is nog niet voldoende hersteld van een voetblessure.

Schuurs grijpt met dubbelpartner Krawczyk zege in Stuttgart

17.14 uur: Demi Schuurs en dubbelpartner Desirae Krawczyk uit Amerika hebben de dubbelfinale van het WTA-toernooi in Stuttgart gewonnen. In twee sets versloegen ze het als tweede geplaatste koppel Shuai Zhang en Coco Gauff. Het werd 6-3 6-4 voor Schuurs en Krawczyk.

Het tweetal speelt pas sinds maart dit jaar samen en tekende met de overwinning in Stuttgart voor de eerste gezamenlijke zege. Schuurs kwam met de Amerikaanse Krawczyk al in actie tijdens de toernooien van Indian Wells, Miami en Charleston, maar het tweetal slaagde er daar niet in om de eindstrijd te behalen.

Begin dit jaar besloot Schuurs afscheid te nemen van haar eerdere dubbelpartner Chan Hao-Ching uit Taiwan. Met Chan verloor Schuurs de eerste twee duels van dit jaar, in Doha en Dubai, waarna ze concludeerden dat de combinatie niet liep zoals gehoopt.

Handboogschutster Van der Winkel grijpt recurve-zilver bij WB

16.58 uur: Handboogschutster Laura van der Winkel heeft bij de wereldbeker in het Turkse Antalya zilver gewonnen op het onderdeel recurve. In de finale verloor ze met 6-5 van Bryony Pitman uit Groot-Brittannië, de nummer 33 van de wereld.

Het brons ging naar de Duitse Katharina Bauer. Voor winnares Pitman was het haar derde medaille in Antalya na goud in de teamwedstrijd en zilver in de gemengde teamwedstrijd, beide op het onderdeel recurve.

Gaby Schloesser wist zich in Antalya niet te plaatsen voor de eindstrijd. De nummer 19 van de wereld verloor in de tweede ronde van Audrey Adiceom uit Frankrijk. Quinty Roeffen kwam niet verder dan de eerste ronde.

Zaterdag greep Mike Schloesser individueel wereldbekergoud op het onderdeel compound. De regerend wereldkampioen was in de eindstrijd de Fransman Adrien Gontier met 148-142 de baas.

Motorracer Bautista wint race Superbike in Assen, Van der Mark 8e

16.58 uur: Motorracer Alvaro Bautista heeft op het TT Circuit in Assen de leiding gepakt in de stand van het WK Superbike. De 37-jarige Spanjaard van Ducati won de tweede race van het weekeinde en zag zijn belangrijkste concurrenten Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu uitvallen door een crash. Michael van der Mark werd in eigen land achtste op zijn BMW, nadat hij zaterdag als dertiende was geëindigd.

De Rotterdammer lag lang uit roulatie door een beenbreuk en maakte in Assen zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Zesvoudig wereldkampioen Rea had zaterdag nog de eerste race in Assen gewonnen, maar haalde nu de finish niet. De Brit dacht vanuit tweede positie de Turkse koploper Razgatlioglu binnendoor te passeren, maar daarbij kwamen beide coureurs ten val. Bautista kon daarna comfortabel naar de overwinning rijden.

Zo nam de Spanjaard de leiding in de WK-stand over van Rea. Van der Mark is gestegen naar de vijftiende plaats.

Waterpolosters winnen Europees finaletoernooi World League

16.11 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het Europese finaletoernooi van de World League gewonnen. Oranje won in het Spaanse Santa Cruz met 12-11 van Europees kampioen Spanje. Bij rust had de Nederlandse ploeg al een nipte voorsprong: 6-5.

Oranje plaatste zich eerder deze week voor de finales van het Europese finaletoernooi door te winnen van Italië. De Italiaanse ploeg won zondag de strijd om het brons door Hongarije met 10-9 te verslaan.

Doordat Nederland op Tenerife bij de beste drie eindigde, heeft de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis zich gekwalificeerd voor de zogenaamde Super Final van de World League, die van 12 tot en met 17 juli wordt gehouden op een nog te bepalen locatie. Eind juni komt de ploeg al in actie bij de WK in Boedapest (18 juni tot 3 juli). Eind augustus doen de waterpolosters ook nog mee aan de EK in Split (Kroatië).

Keniaan Tuwei wint Enschede Marathon

15.08 uur: De Keniaanse hardloper Julius Tuwei heeft de marathon van Enschede gewonnen. De 29-jarige atleet realiseerde een tijd van 2.07,43. In de slotfase liep hij weg bij zijn twee metgezellen van wie zijn landgenoot Enock Onchari als tweede de finish passeerde. De derde plaats was voor de Ethiopiër Tadu Abate.

De winst bij de vrouwen was eveneens voor een deelnemer uit Kenia. Maurine Chepkemoi won in een parcoursrecord: 2.21,10.

Wereldkampioen Quartararo zegeviert in MotoGP Portugal

15.06 uur: De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Portimão een klasse apart op zijn Yamaha. Hij startte als vijfde, maar nam al snel de leiding en stond deze niet meer af. Het was zijn eerste zege in dit seizoen.

Quartararo nam ook de leiding in het kampioenschap over van de Italiaan Enea Bastianini (Ducati), die de race niet uitreed. Hij deelt die koppositie met de Spanjaard Alex Rins (Suzuki), die als vierde finishte.

De Fransman Johann Zarco, die van poleposition was vertrokken, eindigde op ruim 5 seconden als tweede op zijn Ducati. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) werd derde.

„Ik ben tot het uiterste gegaan”, zei Quartararo. „Ik had een geweldige start en ben heel blij met mijn eerste overwinning in dit seizoen.”

Zarco was niet in staat zijn landgenoot bij te houden. Hij leek zelfs het podium niet te halen, maar schoof alsnog op naar de tweede plaats door een crash tussen de Australiër Jack Miller (Ducati) en de Spanjaard Joan Mir (Suzuki), die elkaar in de strijd om de tweede plaats van de baan reden. „Ik ben onder de indruk van Quartararo. Hij reed dominant. Het is een mooie Franse overwinning, maar helaas niet de mijne”, zei Zarco.

Koolhof verslaat Rojer in halve finale dubbelspel Barcelona

13.36 uur: Wesley Koolhof en zijn dubbelpartner Neal Skupski uit Groot-Brittannië hebben de finale van het tennistoernooi in Barcelona bereikt. In de halve eindstrijd was Koolhof landgenoot Jean-Julien Rojer, die een koppel vormt met Marcelo Arévalo uit El Salvador, te sterk af. Het werd 6-4, 2-6, 10-8 voor Koolhof en Skupski.

In de finale, die om 14.30 uur gepland staat, neemt het tweetal het op tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies.

Een week geleden werden Koolhof en Skupski nog uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Monte Carlo. Half april verloor het tweetal de finale van het masterstoernooi in Miami. Daarin waren John Isner uit de Verenigde Staten en de Pool Hubert Hurkacz te sterk: het werd 7-6 (5) 6-4.

De halve finales van het graveltoernooi in Barcelona werden vanwege regenval verplaatst naar de zondag.

Busta naar finale van toernooi Barcelona

12.58 uur: De Spanjaard Pablo Carreño Busta heeft zich zondag als eerste geplaatst voor de finale van het graveltoernooi in Barcelona. Hij versloeg voor eigen publiek de Argentijn Diego Schwartzman in twee sets. Het werd 6-3, 6-4 voor de Spanjaard.

Later op de dag speelt Carreño Busta om de titel tegen zijn landgenoot Carlos Alcaraz of de Australiër Alex de Minaur.

De halve finales van het graveltoernooi in Barcelona werden vanwege regenval verplaatst naar de zondag. De finale wordt niet voor 16.00 uur gespeeld.

De 30-jarige Carreño Busta won tot dusver zes titels op ATP-niveau

Toussaint bereidt zich in VS voor op titeltoernooien

11.03 uur: Zwemster Kira Toussaint gaat zich in de Verenigde Staten voorbereiden op de wereld- en Europese kampioenschappen, die de komende zomer in respectievelijk Boedapest (18-25 juni) en Rome (11-17 augustus) plaatsvinden. De Nederlandse medaillekandidate keert terug naar de universiteit van Tennessee. Eerder combineerde ze daar van mei 2015 tot december 2017 studeren en topsport.

De rugslagspecialiste heeft de keuze om tijdelijk terug te gaan naar de Verenigde Staten genomen in samenspraak met bondscoach Mark Faber, die haar ook als trainer/coach begeleidt in het Nationaal Trainings Centrum in het Amsterdamse Sloterparkbad. „Ik ben al een tijdje het plezier kwijt in de huidige setting. Mark en ik hebben hier verschillende gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor mij beter is om even een tijdje in een andere omgeving, en met een andere trainer, te gaan werken”, aldus Toussaint.

Bondscoach Mark Faber: „Kira en ik zijn in goed overleg gekomen tot deze stap. Het is duidelijk dat Kira nieuwe impulsen nodig heeft om het plezier in het zwemmen te hervinden. Het is mijn verwachting dat ze in Knoxville met hernieuwde energie kan werken aan haar sportieve ambities. We hebben een goede verstandhouding, dus op het WK en EK sluit ze gewoon aan bij onze ploeg en dan begeleid ik haar als vanouds tijdens de wedstrijden.”

Benoot start niet in Luik-Bastenaken-Luik

10.37 uur: Wielrenner Tiesj Benoot verschijnt zondag niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Belgische renner van Jumbo-Visma voelt zich volgens zijn ploeg niet goed. Hij testte wel negatief op corona.

Benoot werd vorig jaar zevende in La Doyenne en een jaar eerder achtste. Hij had zondag een belangrijke rol moeten spelen voor kopman Wout van Aert.

De 28-jarige Benoot werd woensdag nog elfde in de Waalse Pijl en haalde daarvoor als nummer drie het podium in de Amstel Gold Race. Hij werd dit voorjaar ook tweede in Dwars door Vlaanderen, na Mathieu van der Poel.

Jumbo-Visma start in Luik-Bastenaken-Luik met de Amerikaan Sepp Kuss, de Nederlanders Sam Oomen, Timo Roosen en Jos van Emden en de Deen Jonas Vingegaard als renners die Van Aert bijstaan.

Waterpolosters op EK tegen onder meer Hongarije

09.43 uur: De Nederlandse waterpolosters spelen in de poulefase van de Europese kampioenschappen in Split tegen Hongarije, Griekenland, Duitsland, Kroatië en Roemenië. Dat heeft de loting uitgewezen. De mannen zijn ingedeeld bij Spanje, Roemenië en Duitsland. Het EK wordt gehouden van 27 augustus tot en met 10 september.

De Nederlandse vrouwen hebben voorafgaand aan de Europese titelstrijd nog andere belangrijke toernooien. Oranje speelt van 18 juni tot 2 juli eerst nog het WK in Boedapest en daarna ook nog de Super Final van de FINA World League, die van 12 tot en met 17 juli wordt gehouden op een nog te bepalen locatie. Voor de mannen is het EK wel het enige eindtoernooi komende zomer.