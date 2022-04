Sport kort: titelverdediger Mark Selby al voor kwartfinale uitgeschakeld op WK snooker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Favoriet Selby al in achtste finales uitgeschakeld op WK snooker

07.10 uur: Titelhouder Mark Selby is bij het WK snooker in Sheffield al in de achtste finales uitgeschakeld. De Engelse favoriet verloor in het Crucible Theatre met 13-10 van de Chinees Yan Bingtao, de nummer 16 van de plaatsingslijst.

De 38-jarige Selby pakte vorig jaar de wereldtitel door in de finale Shaun Murphy met 18-15 te verslaan. Ook in 2017, 2016 en 2014 won hij het WK.

De als tweede geplaatste Ronnie O'Sullivan wist eerder op de dag wel door te dringen tot de laatste acht. Hij liet Mark Allen met 13-4 kansloos.

Het toernooi duurt tot en met 2 mei.