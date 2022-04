Sport kort: Wereldkampioen Quartararo zegeviert in MotoGP Portugal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Keniaan Tuwei wint Enschede Marathon

15.08 uur: De Keniaanse hardloper Julius Tuwei heeft de marathon van Enschede gewonnen. De 29-jarige atleet realiseerde een tijd van 2.07,43. In de slotfase liep hij weg bij zijn twee metgezellen van wie zijn landgenoot Enock Onchari als tweede de finish passeerde. De derde plaats was voor de Ethiopiër Tadu Abate.

De winst bij de vrouwen was eveneens voor een deelnemer uit Kenia. Maurine Chepkemoi won in een parcoursrecord: 2.21,10.

Wereldkampioen Quartararo zegeviert in MotoGP Portugal

15.06 uur: De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Portimão een klasse apart op zijn Yamaha. Hij startte als vijfde, maar nam al snel de leiding en stonde deze niet meer af. Het was zijn eerste zege in dit seizoen. Quartararo nam ook de leiding in het kampioenschap over van de Italiaan Enea Bastianini.

De Fransman Johann Zarco, die van poleposition was vertrokken, eindigde op ruim 5 seconden als tweede op zijn Ducati. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) eindigde als derde.

Koolhof verslaat Rojer in halve finale dubbelspel Barcelona

13.36 uur: Wesley Koolhof en zijn dubbelpartner Neal Skupski uit Groot-Brittannië hebben de finale van het tennistoernooi in Barcelona bereikt. In de halve eindstrijd was Koolhof landgenoot Jean-Julien Rojer, die een koppel vormt met Marcelo Arévalo uit El Salvador, te sterk af. Het werd 6-4, 2-6, 10-8 voor Koolhof en Skupski.

In de finale, die om 14.30 uur gepland staat, neemt het tweetal het op tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies.

Een week geleden werden Koolhof en Skupski nog uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Monte Carlo. Half april verloor het tweetal de finale van het masterstoernooi in Miami. Daarin waren John Isner uit de Verenigde Staten en de Pool Hubert Hurkacz te sterk: het werd 7-6 (5) 6-4.

De halve finales van het graveltoernooi in Barcelona werden vanwege regenval verplaatst naar de zondag.

Busta naar finale van toernooi Barcelona

12.58 uur: De Spanjaard Pablo Carreño Busta heeft zich zondag als eerste geplaatst voor de finale van het graveltoernooi in Barcelona. Hij versloeg voor eigen publiek de Argentijn Diego Schwartzman in twee sets. Het werd 6-3, 6-4 voor de Spanjaard.

Later op de dag speelt Carreño Busta om de titel tegen zijn landgenoot Carlos Alcaraz of de Australiër Alex de Minaur.

De halve finales van het graveltoernooi in Barcelona werden vanwege regenval verplaatst naar de zondag. De finale wordt niet voor 16.00 uur gespeeld.

De 30-jarige Carreño Busta won tot dusver zes titels op ATP-niveau

Toussaint bereidt zich in VS voor op titeltoernooien

11.03 uur: Zwemster Kira Toussaint gaat zich in de Verenigde Staten voorbereiden op de wereld- en Europese kampioenschappen, die de komende zomer in respectievelijk Boedapest (18-25 juni) en Rome (11-17 augustus) plaatsvinden. De Nederlandse medaillekandidate keert terug naar de universiteit van Tennessee. Eerder combineerde ze daar van mei 2015 tot december 2017 studeren en topsport.

De rugslagspecialiste heeft de keuze om tijdelijk terug te gaan naar de Verenigde Staten genomen in samenspraak met bondscoach Mark Faber, die haar ook als trainer/coach begeleidt in het Nationaal Trainings Centrum in het Amsterdamse Sloterparkbad. „Ik ben al een tijdje het plezier kwijt in de huidige setting. Mark en ik hebben hier verschillende gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor mij beter is om even een tijdje in een andere omgeving, en met een andere trainer, te gaan werken”, aldus Toussaint.

Bondscoach Mark Faber: „Kira en ik zijn in goed overleg gekomen tot deze stap. Het is duidelijk dat Kira nieuwe impulsen nodig heeft om het plezier in het zwemmen te hervinden. Het is mijn verwachting dat ze in Knoxville met hernieuwde energie kan werken aan haar sportieve ambities. We hebben een goede verstandhouding, dus op het WK en EK sluit ze gewoon aan bij onze ploeg en dan begeleid ik haar als vanouds tijdens de wedstrijden.”

Benoot start niet in Luik-Bastenaken-Luik

10.37 uur: Wielrenner Tiesj Benoot verschijnt zondag niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Belgische renner van Jumbo-Visma voelt zich volgens zijn ploeg niet goed. Hij testte wel negatief op corona.

Benoot werd vorig jaar zevende in La Doyenne en een jaar eerder achtste. Hij had zondag een belangrijke rol moeten spelen voor kopman Wout van Aert.

De 28-jarige Benoot werd woensdag nog elfde in de Waalse Pijl en haalde daarvoor als nummer drie het podium in de Amstel Gold Race. Hij werd dit voorjaar ook tweede in Dwars door Vlaanderen, na Mathieu van der Poel.

Jumbo-Visma start in Luik-Bastenaken-Luik met de Amerikaan Sepp Kuss, de Nederlanders Sam Oomen, Timo Roosen en Jos van Emden en de Deen Jonas Vingegaard als renners die Van Aert bijstaan.

Waterpolosters op EK tegen onder meer Hongarije

09.43 uur: De Nederlandse waterpolosters spelen in de poulefase van de Europese kampioenschappen in Split tegen Hongarije, Griekenland, Duitsland, Kroatië en Roemenië. Dat heeft de loting uitgewezen. De mannen zijn ingedeeld bij Spanje, Roemenië en Duitsland. Het EK wordt gehouden van 27 augustus tot en met 10 september.

De Nederlandse vrouwen hebben voorafgaand aan de Europese titelstrijd nog andere belangrijke toernooien. Oranje speelt van 18 juni tot 2 juli eerst nog het WK in Boedapest en daarna ook nog de Super Final van de FINA World League, die van 12 tot en met 17 juli wordt gehouden op een nog te bepalen locatie. Voor de mannen is het EK wel het enige eindtoernooi komende zomer.