Outsider Stefanos Tsitsipas na thriller naar kwartfinale Australian Open

Tsitsipas is na de uitschakeling van Rafael Nadal en Casper Ruud de hoogstgeplaatste speler in het grand slam van Melbourne. Hij had het moeilijk tegen Sinner, die in de hele partij 26 breakpoints kreeg. De Griek had wel het overwicht in de eerste twee sets en leek op een eenvoudige zege af te stevenen, maar Sinner begon steeds meer van zich af te bijten. Dat resulteerde in het betere van het spel in de derde en vierde set, die de Italiaan naar zich toetrok.

En dus moest er een allesbeslissende vijfde set aan de pas komen om een winnaar aan te wijzen. Tsitsipas kreeg drie breekpunten bij een 2-1 voorsprong, maar met vijf punten op rij wist hij deze weg te werken. Maar bij een 3-2 stand voor de Griek waren er weer breekpunten en nu was het wel raak: 4-2. Die voorsprong gaf hij niet meer weg: 6-3 en game, set and match. Hij treft in de kwartfinale de verrassend goed spelende Tsjech Jiri Lehecka.

Kwartfinale voor Korda

Sebastian Korda heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Het is de eerste keer voor de Amerikaan dat hij de laatste acht bereikt op een grandslamtoernooi. De 22-jarige Korda, wiens vader Petr Korda in 1998 de Australian Open won, versloeg in de vierde ronde de Pool Hubert Hurkacz in vijf sets. Het werd 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6 (7).

In de kwartfinales staat Korda tegenover de Rus Karen Khachanov. Die schakelde de Japanner Yoshihito Nishioka uit met 6-0 6-0 7-6 (4). Voor de 26-jarige Khachanov is het zijn eerste kwartfinale op de Australian Open. De Rus was eind vorig seizoen halvefinalist op de US Open en haalde al de laatste acht op Roland Garros (in 2019) en Wimbledon (in 2021).

Lehecka stunt weer

Lehecka blijft verrassen op de Australian Open. De 21-jarige nummer 71 van de wereld had tot voor dit toernooi nog nooit een wedstrijd gewonnen op een grand slam, maar in Melbourne bereikte hij de kwartfinales door de als zesde geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime te verslaan in vier sets: 4-6 6-3 7-6 (2) 7-6 (3).

Het was ook de eerste keer in zijn carrière dat Lehecka won van een speler uit de top 10 van de wereld. „Eerlijk waar, dit voelt geweldig”, zei Lehecka na de partij. „Vorig jaar vloog ik er hier uit in de eerste ronde. Als iemand me voor dit toernooi had gezegd dat ik dit niveau zou halen, had ik die persoon niet geloofd.”

In de kwartfinales neemt Lehecka het op tegen winnaar van de partij uit de vierde ronde tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Italiaan Jannik Sinner. De 22-jarige Auger-Aliassime haalde vorig jaar de kwartfinales op de Australian Open en Wimbledon, nadat hij eind 2021 al halvefinalist was op de US Open.

Bron: discovery+

Geen nummers 1 en 2

De Australian Open is na vier speelronden al de topfavorieten bij de mannen en de vrouwen kwijt. Het is sinds 1968 niet meer voorgekomen dat op een grand slam zowel bij de mannen als bij de vrouwen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst al zijn uitgeschakeld voor de kwartfinales.

Swiatek was als nummer 1 van de wereld de topfavoriete voor de eindzege. Al in de eerste ronde was de als tweede geplaatste Tunesische Ons Jabeur uit de Australian Open geslagen.

Bij de mannen waren de twee hoogstgeplaatste tennissers al na de tweede ronde uit het toernooi verdwenen. De Spaanse titelverdediger Rafael Nadal ging onderuit tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, hoewel hij wel een heupblessure kon aanvoeren als excuus. De als tweede geplaatste Noor Casper Ruud boog voor de Amerikaan Jenson Brooksby.

Bij de vrouwen zit de nummer 3 van de plaatsingslijst nog wel in het toernooi. De Amerikaanse Jessica Pegula rekende in de vierde ronde overtuigend af met de Tsjechische Barbora Krejcikova en plaatste zich voor de kwartfinales. Bij de mannen duelleert de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas met de Italiaan Jannik Sinner om een plek in de kwartfinales.