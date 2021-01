IOC ontkent nieuws over afgelasting: ’We werken voor doorgaan veilige Spelen’

„Vandaag circuleert het nieuws dat de Japanse regering de beslissing heeft genomen dat de Spelen moeten worden afgelast. Dat is absoluut niet waar”, aldus het IOC. „Op een bijeenkomst in juli vorig jaar is besloten dat de Spelen op 23 juli van dit jaar beginnen. Alle betrokken partijen blijven werken om de Spelen dit jaar succesvol en veilig door te laten gaan.”

The Times baseerde zich op een anonieme bron binnen de Japanse regering. „De Olympische Spelen in Tokio zijn gedoemd. Het doel is nu een manier te vinden om de afgelasting zonder gezichtsverlies aan te kondigen en de mogelijkheid open te laten dat Tokio op een later tijdstip alsnog als gastheer kan optreden”, had de bron laten optekenen. „Niemand wil de eerste zijn die dat zegt, maar de consensus is dat het te moeilijk is. Persoonlijk denk ik niet dat het gaat gebeuren.”