WK sprint: Shinhama verstevigt koppositie, Verbij klimt

Tatsuya Shinhama Ⓒ Hollandse Hoogte

HAMAR - De Japanse schaatser Tatsuya Shinhama heeft bij de WK sprint in Hamar zijn leidende positie in het klassement verstevigd. Hij won de tweede 500 meter met een tijd van 34,39 seconden. Daarmee was de Aziatische titelkandidaat aanzienlijk sneller dan op vrijdag toen hij met 34,58 de tweede tijd neerzette.