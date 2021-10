Premium Het beste van De Telegraaf

’Frenkie de Jong is een liefhebber en dat soort jongens komt altijd bovendrijven’ Column Rafael van der Vaart: ’Weg naar succes is niet 5-3-2’

— Wat is de weg naar succes voor Oranje? Is het 5-3-2 systeem werkelijk wat het Nederlands elftal nodig heeft, zoals Louis van Gaal propageert, en hoe komt Frenkie de Jong weer in zijn kracht te spelen? Onze columnist Rafael van der Vaart komt met de antwoorden.

Rafael van der Vaart. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tegen Gibraltar heb ik in het bijzonder op Frenkie de Jong gelet en zijn optreden was opnieuw geen groot succes. Hij komt niet in zijn kracht tegen mindere ploegen en dat is eigenlijk niet zo raar. Onze meest creërende middenvelder speelt van achteruit en dat is ook zijn kracht.