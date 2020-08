Wie passen er bij Oranje?

Peter Bosz ligt nog vast bij Bayer Leverkusen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het is kort dag voor de KNVB om bij een vertrek van Ronald Koeman vandaag of morgen een opvolger te presenteren voor de Nations League-interlands tegen Polen en Italië begin september. Daarom kan de beslissing over deze twee interlands heen worden getild en Koemans assistent Dwight Lodeweges de honneurs waarnemen. Twee wedstrijden, die vanwege de maatregelen rond de coronacrisis misschien helemaal niet gespeeld gaan worden.