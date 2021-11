Niki Terpstra blijft bij TotalEnergies als ploeggenoot Peter Sagan

„Ik ben heel blij om het nieuws te delen, dat ik ook in 2022 voor TotalEnergies zal koersen”, schrijft de Noord-Hollander.

Terpstra beleefde afgelopen seizoen weinig hoogtepunten en hij werd niet opgenomen in de selectie van TotalEnergies voor de Tour de France. De meervoudig Nederlands kampioen raakte in september besmet met het coronavirus en meldde zich af voor de wegwedstrijd op de EK.

Voor zijn periode in Franse dienst won Terpstra in 2014 Parijs-Roubaix en in 2018 de Ronde van Vlaanderen. Hij reed toen in dienst van Quick-Step, de Belgische ploeg die hij verruilde voor TotalEnergies.

Peter Sagan

TotalEnergies, dat niet geldt als WorldTour-ploeg, versterkte zich behoorlijk voor komend seizoen zeker met het oog op de favoriete koersen van Terpstra. Peter Sagan komt namelijk over van BORA - hansgrohe. De drievoudig wereldkampioen neemt Daniel Oss en Maciej Bodnar mee. Met Terpstra, Antony Turgis en Edvald Boasson Hagen heeft de Franse formatie zo een sterke kern voor de voorjaarsklassiekers.