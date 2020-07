Voorzitter FA baalt: diversiteitsplan geblokkeerd

Een van de opties die op tafel lagen was om Paul Elliott, voorzitter van de adviesraad voor inclusiviteit, een belangrijkere functie te geven. Ook wilden twee huidige bestuurders hun positie beschikbaar stellen om te zorgen voor meer diversiteit, maar dat zag een merendeel van het huidige bestuur niet zitten. Zij vinden dat de in 2017 ingevoerde veranderingen op dit moment voldoende zijn.

„Ik had gehoopt dat de FA, als belangrijkste bestuursorgaan, had kunnen onderzoeken of haar eigen bestuur op de juiste manier qua diversiteit was samengesteld. Dit proces is in de hele voetbalwereld gaande, maar zal nu niet gebeuren met betrekking tot het FA-bestuur. Als voorzitter stelt mij dat teleur. Ik voel me verplicht deze informatie te delen. Het lijkt mij beter dat nu te doen dan iedereen te verrassen wanneer Elliott en zijn werkgroep in oktober met aanbevelingen komt.”