Faux-pas Van Basten niet verwonderlijk

Marco van Basten Ⓒ Hollandse Hoogte

Benieuwd of in het autobiografische boek ’BASTA’ van Marco van Basten ook een inlegvel ligt met excuses voor zijn ’Sieg Heil’ bij FOX Sports. Deze opmerking onder de noemer ’misplaatste grap’ maakte Van Basten als analist na een interview van Hans Kraay jr. in het Duits met Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth. ’Sieg Heil’ is een nazileus, die werd gebruikt in nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.