Aantal coronabesmettingen in Premier League neemt toe

Daarmee komt het totale aantal positieve tests op twaalf. De Premier League maakte de namen van de spelers of stafleden om wie het gaat niet bekend, evenmin de clubs waar ze in dienst zijn. De vier moeten een week in thuisisolatie.

De clubs uit de Premier League bereiden zich voor op een hervatting van de competitie. Woensdag viel het besluit dat er weer groepstrainingen met lichamelijk contact zijn toegestaan. Regelmatig testen op de aanwezigheid van het virus is onderdeel van het veiligheidsprotocol om op te starten.

De eerste testronde (onder 748 spelers en stafleden) leverde zes besmettingen op, waarvan de helft bij Watford (een speler, twee stafleden). Bij de tweede ronde (onder 996 spelers en stafleden) kwamen daar nog twee positieve gevallen bij. Een daarvan was keeper Aaron Ramsdale van Bournemouth. In de derde ronde, afgenomen op maandag en dinsdag, werden 1008 spelers en stafleden getest.