Weer een dramatische avond Groningen dankzij ’halve gare’ biergooier

Dat leidde aanvankelijk tot wat discussies in de catacomben. Maar vooral de KNVB vond dat de nieuwe regels, ingevoerd nadat Ajacied Davy Klaassen in de Kuip bij het bekerduel met Feyenoord door een aansteker getroffen was, strikt nageleefd moest worden. Gooien betekent wedstrijd onderbreken. Als er ook nog iemand geraakt wordt is definitief staken het devies.

„Het duurde wat langer voor die beslissing naar buiten kwam omdat de burgemeester eerst een risico-analyse moest maken”, vertelde algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. „Maar er bestond geen twijfel over wat er moest gebeuren. Ik ben in de kleedkamer bij de scheidsrechter geweest. Daar was het duidelijk. De assistent had geen fysiek ongemak. Maar als je door zou voetballen, waar leg je dan wel de grens. De nieuwe regels waren duidelijk genoeg.”

Gudde sprak van een dramatische avond voor de Groningse club, die al een paar keer eerder dit seizoen in opspraak was geraakt. „Wij komen weer in een negatief daglicht te staan. Je kunt al die incidenten niet los zien van de matige prestaties op het veld, al ging het deze keer om het wangedrag van één enkele supporter.”

NEC-trainer Rogier Meijer had wel een benaming voor de boosdoener, die meteen na het voorval werd opgepakt en door drie suppoosten werd afgevoerd. „Een halve gare”, zo noemde Meijer de man, die zich de woede van het stadion op de hals haalde. ’Schaam je kapot’, scandeerden beide supporterskampen tijdens zijn aftocht. . „Natuurlijk wil je niets liever dan de wedstrijd uitspelen. Maar met de regels in het achterhoofd is dit een begrijpelijke beslissing”, aldus de trainer van NEC.

De supporters blazen de aftocht. Ⓒ ANP/HH

Zijn college Dennis van der Ree had gezien dat zijn ploeg goed aan het cruciale duel om degradatie nog te ontlopen begonnen was. „Als je dan naar binnen moet, gaat het er in de kleedkamer eerst over wat er nog beter kan. Maar dan sijpelt door dat de wedstrijd definitief gestaakt zal worden. Dan overheerst er een enorme teleurstelling.”

Nog een dreun

Toen Groningen nog tussen hoop en vrees leefde over hoe het bier-incident af zou lopen, boog Emmen in Heerenveen een achterstand om in een 2-3 zege. Een nieuwe mentale tik dus voor de Groningers. De kloof naar een plek om de play-offs om lijfsbehoud te kunnen spelen is nu elf punten.

Jetro Willems zat bij het gooien van de plastic beker met bier al op de bank. Hij was even eerder uitgevallen met een hamstringblessure. Een paar weken geleden vertolkte hij een hoofdrol bij de wedstrijd tegen Heerenveen, die ook al onderbroken moest worden. Fans kwamen op het veld. Willems ging zelfs de tribune op om de rust terug te laten keren en kreeg een klap van een eigen fan.

In vergelijking met dat tumult zag het er deze keer wat onschuldiger uit. Maar regels zijn regels.