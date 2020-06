Spectaculaire aanwinst basketballers Donar

Het betreft de 34-jarige Kroatische forward Damjan Rudez die na een rondgang door Europa en een korte periode in de Amerikaanse profcompetitie NBA, zijn loopbaan voortzet in Groningen.

Rudez begon zijn carrière bij KK Zrinjevac in Zagreb en verkaste op 18-jarige leeftijd naar Oostende, waar hij twee jaar speelde. Een periode van tien jaar langs vele Europese topclubs volgde, onder meer bij Olympia Ljubljana en Zaragoza. Indiana Pacers liet Rudez debuteren in de NBA, waar hij een goede tijd kende in het seizoen 2014-2015. Na nog twee korte NBA-periodes bij de Minnesota Timberwolves en Orlando Magic, keerde hij terug naar Europa.

Rudez is 2.08 meter lang en kan op beide forwardposities uit de voeten. Zijn broer werd in april al aangesteld als coach bij Donar voor komend seizoen.