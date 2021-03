Ajax trapt later af tegen ADO Den Haag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Ajax-ADO op 21 maart verlaat

20.28 uur: De thuiswedstrijd van Ajax tegen ADO Den Haag begint zondag 21 maart niet om 16.45 uur, maar om 20.00 uur. De Amsterdammers hebben zo iets langer de tijd om te herstellen van de inspanningen in de achtste finale van de Europa Leagye tegen Young Boys, drie dagen eerder.

De ontmoeting tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam is verplaatst van zaterdag 20 maart naar zondag 21 maart. De aftrap is om 16.45 uur.

Voetbal: Doorgaan WK-kwalificatieduel tussen Colombia en Brazilië onzeker

19.15 uur: Het is nog onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Colombia en Brazilië op 26 maart doorgaat. De Colombiaanse minister van Volksgezondheid ziet het in deze coronatijd niet zitten een uitzondering te maken voor een chartervlucht voor de Braziliaanse spelers. Colombia schortte eind januari de vluchten van en naar Brazilië op omdat in dat land sprake was van een sterke stijging van het aantal besmettingen en ook een nieuwe variant van het virus.

Mocht er alsnog een oplossing komen, dan hebben bondscoaches van beide landen vermoedelijk niet de beschikking over al hun spelers. De Britse regering heeft tien Zuid-Amerikaanse landen op de lijst staan waarvoor een reisverbod geldt. Een uitzondering voor sporters is er niet. Als spelers weg zouden gaan, moeten ze bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk tien dagen in quarantaine. Dat zien veel clubs niet zitten.

„De FIFA is vastbesloten een oplossing te vinden voor de impasse”, lieten beide landen vrijdag weten na overleg.

Tennis: Demi Schuurs pakt dubbelspeltitel in Doha

18.06 uur: Tennisster Demi Schuurs heeft samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar het WTA-toernooi van Doha gewonnen. Schuurs en Melichar waren in een spannende finale de Roemeense Monica Niculescu en Jelena Ostapenko uit Letland de baas. Het werd 6-2 2-6 10-8.

Voor de 27-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, is het haar eerste WTA-titel van het jaar. Ze was al twaalf keer eerder de beste op een WTA-toernooi. Haar laatste titel dateerde van september vorig jaar toen ze samen met Melichar het toernooi van Straatsburg wist te winnen.

Schuurs en Melichar, als tweede geplaatst in Qatar, benutten in de matchtiebreak pas hun vierde wedstrijdpunt.

Voetbal: Nathan Aké keert voor stadsderby terug bij Manchester City

18.04 uur: Trainer Josep Guardiola van Manchester City kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Manchester United weer een beroep doen op Nathan Aké. De Oranje-international keert terug in de selectie nadat hij is hersteld van een hamstringblessure. Aké kwam dit jaar nog niet in actie.

„Nathan is terug, dat is goed nieuws”, aldus Guardiola. „Hij heeft een deel van de training meegedaan en het voelde allemaal heel goed. Iedereen is fit. Dat is heel belangrijk met het oog op de komende weken.”

Manchester City heeft, alle competities en toernooien meegerekend, de laatste 21 wedstrijden gewonnen. In de Premier League is de voorsprong op achtervolger Manchester United 14 punten.

Donny van de Beek ontbrak woensdag in de ontmoeting met Crystal Palace (0-0) en het is nog onduidelijk of de oud-Ajacied zondag wel weer van de partij is bij Manchester United.

Turnen: Bondscoach kiest kernteam van negen in route naar 2024

16.59 uur: Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de turnselectie voor de komende olympische cyclus bij de mannen rond. Het kernteam 2024 bestaat uit negen turners: Bart Deurloo, Jermain Grunberg, Jordi Hagenaar, Rick Jakobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad, Martijn de Veer en Epke Zonderland.

De negen turners vormen ook de voorlopige EK-trajectselectie. Daarvan zal na de twee kwalificatiewedstrijden op 13 en 20 maart in Den Bosch en Heerenveen de definitieve trajectselectie worden aangewezen voor het EK in april in het Zwitserse Basel.

Bij deze keuze van het kernteam van negen turners is volgens de bondscoach gekeken naar de eigen prestaties en potentie bij de toestellen en oefeningen en ook nadrukkelijk naar de inpasbaarheid binnen het team in aanloop naar Parijs 2024. De turners wisten zich niet als team te plaatsen voor de Spelen van Tokio, die zijn uitgesteld naar de zomer van 2021.

„Hoewel de Olympische Spelen in Tokio komende zomer nog moeten plaatsvinden, is bij de samenstelling van de Oranjeselectie vooral gekeken naar de potentie in aanloop naar de Spelen van 2024 in Parijs”, licht de bondscoach de selectie toe. „Deze vinden al over drie jaar plaats. Met de huidige groep turners en een aantal talenten in de groep daaronder, heb ik het volste vertrouwen dat we een team op niveau kunnen formeren.”

Voetbal: Topscorer Giakoumakis mist mogelijk uitduel van VVV met Feyenoord

15.48 uur: VVV-spits Giorgos Giakoumakis mist zaterdag mogelijk het uitduel met Feyenoord. De topscorer van de Eredivisie is niet helemaal fit. „We kijken zaterdagochtend hoe hij ervoor staat”, zei trainer Hans de Koning.

Giakoumakis maakte dit seizoen 23 van de 37 doelpunten van VVV in de Eredivisie. Voor Zinedine Machach, Tassos Donis en Tristan Dekker komt het duel in De Kuip zeker te vroeg. Onduidelijk is nog of Vito van Crooij kan meespelen.

Atletiek: Mopperende Broersen vierde na drie onderdelen vijfkamp

15.47 uur: Meerkampster Nadine Broersen bewaart goede herinneringen aan Polen. Ze won in 2014 in Sopot de wereldtitel indoor met een Nederlands record van 4830 punten en heeft op de buitenbaan van Torun haar persoonlijk record op de zevenkamp behaald met 6539 punten. Na de eerste drie onderdelen van de vijfkamp bij de EK indoor in de Arena van Torun staat de 30-jarige Dongense op een keurige vierde plaats, maar het plezier straalde er niet van af bij haar.

„Als mijn prestaties niet in de buurt komen van wat ik kan, is het niet zo leuk. Ik baal ervan, want ik zou gewoon goed moeten zijn. Ik voel me namelijk heel goed. Ik kan ook de vinger niet leggen op wat er misgaat”, zei Broersen na het derde onderdeel, het kogelstoten. „Ik kom tot 14,04 meter en dat is niet slecht, maar ik kan veel verder. Zo ook bij het hoogspringen. Ik kan in de training uit drie passen over 1,80, maar hier was mijn aanloop niet helemaal goed en haalde ik die hoogte net niet. Bij de 60 meter horden dacht ik dat er een valse start was en hield ik in. Ik moet zeggen dat ik de race nog redde met 8,48.”

Broersen hoopt dat vrijdagavond het vervolg beter is. „Ik ben benieuwd wat ik kan op het verspringen. Als ik daarna nog zicht heb op een medaille, zal ik er op de 800 meter voor vechten, want het is en blijft een kampioenschap.”

Voetbal: PSG heeft Di Maria en Verratti fit voor return met Barcelona

14.44 uur: Ángel Di Maria en Marco Verratti kunnen woensdag voor Paris Saint-Germain in actie komen in de return tegen FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League. Beide middenvelders zijn weer fit en opgenomen in de selectie voor het bekerduel van zaterdag met Brest.

Di Maria miste het gewonnen uitduel met Barcelona (1-4) wegens een dijbeenblessure. Verratti stond de afgelopen weken aan de kant met een liesblessure. Neymar moet vermoedelijk ook het thuisduel met zijn oude club Barcelona missen. De Braziliaan, die op de weg terug is na een blessure, trainde vrijdag nog niet volledig met zijn ploeggenoten mee.

Atletiek: Nederlandse atletes roemloos uitgeschakeld op 800 meter

14.30 uur: De atletes Britt Ummels, Bregje Sloot en Suzanne Voorrips zijn op de EK indoor in Polen roemloos uitgeschakeld in de series van de 800 meter.

Sloot (21) werd in de lege Arena van Torun in haar heat vijfde in 2.07,33 en Voorrips (27) eindigde als zesde en laatste in haar serie in 2.07,78. Ummels (27) kwam ten val op het laatste rechte stuk naar de finish. De Poolse Anna Wielgosz plaatste zich als snelste voor de halve finales met een tijd van 2.02,79.

Alleen de eerste drie van de series kwalificeerden zich voor de halve finales van de 800 meter op zaterdag. Sloot en Voorrips liepen in hun heat wel lange tijd attent mee, maar haakten af in de slotronde en liepen tijden ruim boven hun persoonlijke records. Ummels lag bij het uitkomen van de laatste bocht nog derde, de positie waarmee ze een plek in de halve finales kon afdwingen, maar ze verstapte zich ineens en ging onderuit. Daarbij rolde ze uit de baan. Ze bleef even beduusd zitten, krabbelde weer overeind en beende teleurgesteld de wedstrijdhal uit.

Tennis: Rus naar eindstrijd dubbelspel in Lyon

14.13 uur: Arantxa Rus heeft zich op het WTA-toernooi van Lyon samen met haar Slowaakse dubbelpartner Viktoria Kuzmova verzekerd van een plek in de eindstrijd van het dubbelspel. Rus en Kuzmova waren op het Franse indoortoernooi met 6-3 6-3 te sterk voor Anna Danilina uit Kazachstan en de Wit-Russische Lidzija Marozava.

Het duo Rus/Kuzmova is als eerste geplaatst in Lyon. In het enkelspel verloor de 30-jarige Rus in Lyon in de tweede ronde. De Belgische Greet Minnen was haar in drie sets de baas.

Wielrennen: Wereldkampioen Ligtlee naar baanploeg BEAT Cycling

14.09 uur: Baanwielrenner Sam Ligtlee gaat voor BEAT Cycling rijden. De 23-jarige wereldkampioen op de kilometer tijdrit gaat bij zijn nieuwe formatie een teamsprintploeg vormen met Matthijs Büchli en Theo Bos.

De BEAT-baanploeg was na het afscheid van Roy van de Berg op zoek naar een sprinter. „We hebben deze zoektocht zowel in het buiten- als binnenland uitgezet en kwamen uiteindelijk uit bij Sam Ligtlee”, vertelt manager Geert Broekhuizen. „Sam heeft de laatste jaren geweldige stappen vooruit gemaakt in de luwte van zijn ploeggenoten in de nationale selectie en wist afgelopen WK zelf wereldkampioen te worden op zijn 22e en heeft nog veel groeimarge de komende jaren.”

De BEAT-baanploeg gaat met Ligtlee deelnemen aan de Nations Cup-serie, zoals de opvolger van de wereldbeker heet. De eerste wedstrijd staat gepland van 22 tot en met 25 april in het Britse Newport. De formatie gaat zich daar richten op individuele onderdelen en de teamsprint.

Voetbal: FC Groningen mist clubtopscorer Strand Larsen tegen Ajax

13.40 uur: Jørgen Strand Larsen mist zondag de uitwedstrijd van FC Groningen tegen Ajax. De Noorse clubtopscorer heeft nog te veel last van een enkelblessure die hij zondag opliep tijdens het gewonnen duel met Fortuna Sittard (1-0).

Strand Larsen maakte in de rust plaats voor Paulos Abraham, die het enige doelpunt maakte. Voor Gabriel Gudmundsson, Arjen Robben en Azor Matusiwa komt het duel met de koploper van de Eredivisie ook nog te vroeg.

Achter de naam van Ahmed El Messaoudi staat nog een vraagteken. Hij heeft de training wel weer hervat, na blessureleed. „Als Ahmed zondag niet haalt, verwacht ik hem er volgende week zeker wel weer bij”, laat trainer Danny Buijs weten op de website van zijn club.

Buijs staat met zijn ploeg voor een zware opgave in Amsterdam. „In best wel veel gebieden in Nederland is men wat anti-Ajax, maar ik denk dat we Ajax de afgelopen jaren dankbaar kunnen zijn als Nederlands voetbal zijnde voor hetgeen zij presteren”, zegt hij. „Zeker Europees. In Nederland tonen ze aan dat ze de beste zijn, maar ook Europees gezien hebben ze heel veel punten voor Nederland binnengehaald. Daar profiteren we met z’n allen van.”

Wielrennen: ZLM Tour start op 9 juni met etappe voor sprinters

13.09 uur: De ZLM Tour start op 9 juni in het Zeeuwse Kapelle. Dat heeft de organisatie van de vijfdaagse wielerkoers vrijdag laten weten.

De ZLM Tour start dit jaar niet met een proloog, maar met een etappe die op het lijf van sprinters lijkt geschreven. „We willen de ultieme voorbereidingswedstrijd voor sprinters zijn op de Tour de France, dan moet je ook zorgen dat je een programma hebt dat dit weerspiegelt”, zegt projectleider Niels Geven van de ZLM Tour.

„Met de sprintetappe rijden we acht keer een lokale ronde van ruim 12 kilometer met iedere twee ronden een tussensprint”, stelt Geven. „Op deze manier zorgen we voor extra beleving voor zowel de renners als het publiek. Uiteraard worden aan alle op dat moment geldende veiligheidsvoorschriften voldaan zodat het coronavirus niet nog een jaar roet in het eten gooit.”

Vorig jaar ging de wielerkoers niet door vanwege corona. De laatste editie van de ZLM Tour was in 2019 een prooi voor Mike Teunissen. Enkele weken later won de coureur van Jumbo-Visma in Brussel de openingsetappe van de Tour de France en mocht hij de gele trui aantrekken. Ook Dylan Groenewegen en Caleb Ewan waren succesvol in de ZLM Tour en boekten daarna nog ritzeges in de Tour de France.

Paardensport: Ook Spaanse wedstrijd afgebroken om virus

11.43 uur: De Spaanse wedstrijdreeks in de zogenoemde Sunshine Tour wordt zondag afgebroken. Dit omdat er een paard verschijnselen vertoond van het rhinopneumonie-virus. Aanvankelijk viel de reeks, die deze week in Vejer de la Frontera plaatsvindt, buiten het Europese verbod op wedstrijden. Dit omdat de betreffende paarden al enige tijd in een bubbel verkeren. Er zijn meerdere Nederlandse ruiters in Vejer aanwezig.

De organisatie laat wel weten dat het betreffende paard tot twee keer toe negatief heeft getest op het virus. Aangezien het dier neurologische verschijnselen vertoont, wat duidt op de meest bedreigende vorm van het virus, zijn alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Het paard staat in isolatie, op 2 kilometer van het wedstrijdcomplex.

Het gaat om een uit België afkomstig paard, dat in Spanje twee weken meedeed aan wedstrijden. Pas bij het ingaan van de derde week begon het dier ziekteverschijnselen te vertonen.

Het virus dook enkele weken geleden op bij een concours hippique in Valencia. Aangezien de daar aanwezige paarden zich vervolgens over Europa verspreiden, kondigde de FEI een verbod op wedstrijden aan tot eind maart. In Valencia staan momenteel 12 Nederlandse paarden in quarantaine.

Voetbal: Doelman Warner Hahn mag voor Suriname uitkomen

11.17 uur: Doelman Warner Hahn mag voor de nationale voetbalploeg van Suriname uitkomen. De mondiale federatie FIFA heeft daar toestemming voor gegeven. De 28-jarige Rotterdammer speelde voor de jeugdelftallen van Oranje, maar wordt nu international van Suriname. De FIFA heeft het makkelijker gemaakt voor voetballers om te switchen van land om interlands voor te spelen.

Hahn is reservekeeper bij de Belgische club Anderlecht, waar hij eind vorig jaar een contract tot het einde van het seizoen ondertekende. De doelman zat zonder club nadat zijn contract bij sc Heerenveen was afgelopen. Hahn hield in de tussenliggende maanden zijn conditie op peil bij PEC Zwolle, een van zijn oude clubs. De doelman speelde ook voor FC Dordrecht, Feyenoord en Excelsior.

Bondscoach Dean Gorré van Suriname krijgt steeds meer spelers tot zijn beschikking die afkomstig zijn uit Nederland. Gorré kon de afgelopen weken al onder anderen Ramon Leeuwin (AZ), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Miquel Nelom (Willem II), Diego Biseswar (Apollon Limassol) en Ryan Donk (Galatasaray) toevoegen aan zijn selectie. Suriname begint eind deze maand aan de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar.

Basketbal: Bucks pakken twee seconden voor tijd de winst

07.47 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun laatste wedstrijd voor het All Star-weekeinde op de valreep gewonnen. Jrue Holiday bezorgde de ploeg uit Milwaukee de winst bij Memphis Grizzlies, door 2 seconden voor tijd raak te schieten: 112-111.

Giannis Antetokounmpo, die zondag in het team van LeBron James zit bij de All Star Game, gooide 26 punten bij elkaar en pakte 11 rebounds. Met 22 overwinningen tegenover 14 nederlagen staan de Bucks op de derde plaats in het oosten, achter Philadelphia 76ers (24-12) en Brooklyn Nets (24-13).

Boston Celtics won met 132-125 van Toronto Raptors, LA Clippers ging met 119-117 onderuit bij Washington Wizards. Bij de thuisploeg kwam Russell Westbrook tot 27 punten, Kawhi Leonard maakte er 22 voor de Clippers die na drie nederlagen op rij zijn gezakt naar de vierde plaats in het westen.

Zondag wordt in Atlanta de jaarlijkse All Star-wedstrijd gespeeld, tussen Team LeBron en Team Durant. De teamcaptains LeBron James en Kevin Durant stelden de ploegen samen. Durant kan vanwege een hamstringblessure zelf niet meespelen.

Atletiek: Geen Zevenheuvelenloop in het voorjaar

07.16 uur: De beoogde voorjaarseditie van de Zevenheuvelenloop gaat er niet komen. De organisatie hoopte de hardloopwedstrijd rond Nijmegen dit jaar twee keer te kunnen houden, nadat de Zevenheuvelenloop afgelopen jaar moest worden afgelast vanwege de coronamaatregelen. Aangezien het nog altijd niet mogelijk is om een vergunning aan te vragen voor het organiseren van een evenement, moet de organisatie afzien van dit plan.

De hardloopwedstrijd over 15 kilometer wordt traditioneel gehouden op de derde zondag van november. De editie van 2021 staat gepland voor 20 en 21 november. Aan de Zevenheuvelenloop doen doorgaans zo’n 40.000 hardlopers mee. Zowel bij de mannen als de vrouwen werd het huidige wereldrecord gelopen op de 15 kilometer in Nijmegen neergezet.

Shorttrack: Schulting begint in Dordrecht als favoriete aan WK

07.00 uur: Suzanne Schulting begint vrijdag als favoriete aan de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht. De 23-jarige Friezin is in de Optisport Sportboulevard titelverdedigster. Schulting won het WK in 2019 in Sofia, vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.

Schulting greep eind januari in Polen met overmacht voor de derde keer op rij de Europese titel. In Dordrecht zijn niet alle topshorttrackers van de partij. Zo ontbreken, vanwege restricties als gevolg van het coronavirus, alle deelnemers uit de Aziatische landen.

Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zijn de andere twee Nederlandse deelneemsters in het individuele toernooi. Bij de mannen komen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf in actie. De Laat behaalde ruim een maand geleden bij de EK brons in het eindklassement.

Vrijdag staan de kwalificaties voor de 1500, 500 en 1000 meter op het programma.

Het is de vijfde keer dat de WK shorttrack in Nederland worden gehouden. De laatste keer was in 2017 in Ahoy.

Atletiek: Vriendinnen Bol en Klaver beginnen medaillejacht op EK indoor

07.00 uur: Atlete Femke Bol begint vrijdag aan haar opdracht om de Europese titel te veroveren op 400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun. De 21-jarige Amersfoortse moet zich via de series en de halve finales zien te plaatsen voor de finale op zaterdag. Bol verbeterde deze winter vier keer het Nederlandse record op de 400 meter en voert met afstand de Europese ranglijst aan van dit indoorseizoen.

Haar vriendin Lieke Klaver is een van haar grootste concurrenten voor het goud. Klaver, nog meer een specialiste van de 200 meter, liep met 51,21 de tweede tijd van dit jaar in Europa. Bol loopt in de eerste van zeven series, Klaver in de tweede.

Maureen Koster loopt in de avondsessie de finale van de 3000 meter en Jessica Schilder komt uit in de finale van het kogelstoten. Verder werkt Nadine Broersen de vijfkamp af. De Dongense beleefde indoor haar hoogtepunt in 2014 met de wereldtitel in het Poolse Sopot. Haar 4830 punten van dat toernooi staan nog steeds als Nederlands record.

In totaal komen vrijdag vijftien Nederlandse atleten in actie.