Sport Kort: Bucks pakken twee seconden voor tijd de winst

Basketbal: Bucks pakken twee seconden voor tijd de winst

07.47 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun laatste wedstrijd voor het All Star-weekeinde op de valreep gewonnen. Jrue Holiday bezorgde de ploeg uit Milwaukee de winst bij Memphis Grizzlies, door 2 seconden voor tijd raak te schieten: 112-111.

Giannis Antetokounmpo, die zondag in het team van LeBron James zit bij de All Star Game, gooide 26 punten bij elkaar en pakte 11 rebounds. Met 22 overwinningen tegenover 14 nederlagen staan de Bucks op de derde plaats in het oosten, achter Philadelphia 76ers (24-12) en Brooklyn Nets (24-13).

Boston Celtics won met 132-125 van Toronto Raptors, LA Clippers ging met 119-117 onderuit bij Washington Wizards. Bij de thuisploeg kwam Russell Westbrook tot 27 punten, Kawhi Leonard maakte er 22 voor de Clippers die na drie nederlagen op rij zijn gezakt naar de vierde plaats in het westen.

Zondag wordt in Atlanta de jaarlijkse All Star-wedstrijd gespeeld, tussen Team LeBron en Team Durant. De teamcaptains LeBron James en Kevin Durant stelden de ploegen samen. Durant kan vanwege een hamstringblessure zelf niet meespelen.

Atletiek: Geen Zevenheuvelenloop in het voorjaar

07.16 uur: De beoogde voorjaarseditie van de Zevenheuvelenloop gaat er niet komen. De organisatie hoopte de hardloopwedstrijd rond Nijmegen dit jaar twee keer te kunnen houden, nadat de Zevenheuvelenloop afgelopen jaar moest worden afgelast vanwege de coronamaatregelen. Aangezien het nog altijd niet mogelijk is om een vergunning aan te vragen voor het organiseren van een evenement, moet de organisatie afzien van dit plan.

De hardloopwedstrijd over 15 kilometer wordt traditioneel gehouden op de derde zondag van november. De editie van 2021 staat gepland voor 20 en 21 november. Aan de Zevenheuvelenloop doen doorgaans zo'n 40.000 hardlopers mee. Zowel bij de mannen als de vrouwen werd het huidige wereldrecord gelopen op de 15 kilometer in Nijmegen neergezet.

Shorttrack: Schulting begint in Dordrecht als favoriete aan WK

07.00 uur: Suzanne Schulting begint vrijdag als favoriete aan de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht. De 23-jarige Friezin is in de Optisport Sportboulevard titelverdedigster. Schulting won het WK in 2019 in Sofia, vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.

Schulting greep eind januari in Polen met overmacht voor de derde keer op rij de Europese titel. In Dordrecht zijn niet alle topshorttrackers van de partij. Zo ontbreken, vanwege restricties als gevolg van het coronavirus, alle deelnemers uit de Aziatische landen.

Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zijn de andere twee Nederlandse deelneemsters in het individuele toernooi. Bij de mannen komen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf in actie. De Laat behaalde ruim een maand geleden bij de EK brons in het eindklassement.

Vrijdag staan de kwalificaties voor de 1500, 500 en 1000 meter op het programma.

Het is de vijfde keer dat de WK shorttrack in Nederland worden gehouden. De laatste keer was in 2017 in Ahoy.

Atletiek: Vriendinnen Bol en Klaver beginnen medaillejacht op EK indoor

07.00 uur: Atlete Femke Bol begint vrijdag aan haar opdracht om de Europese titel te veroveren op 400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun. De 21-jarige Amersfoortse moet zich via de series en de halve finales zien te plaatsen voor de finale op zaterdag. Bol verbeterde deze winter vier keer het Nederlandse record op de 400 meter en voert met afstand de Europese ranglijst aan van dit indoorseizoen.

Haar vriendin Lieke Klaver is een van haar grootste concurrenten voor het goud. Klaver, nog meer een specialiste van de 200 meter, liep met 51,21 de tweede tijd van dit jaar in Europa. Bol loopt in de eerste van zeven series, Klaver in de tweede.

Maureen Koster loopt in de avondsessie de finale van de 3000 meter en Jessica Schilder komt uit in de finale van het kogelstoten. Verder werkt Nadine Broersen de vijfkamp af. De Dongense beleefde indoor haar hoogtepunt in 2014 met de wereldtitel in het Poolse Sopot. Haar 4830 punten van dat toernooi staan nog steeds als Nederlands record.

In totaal komen vrijdag vijftien Nederlandse atleten in actie.