Red Bull-teambaas Horner: ’Konden niets anders doen’

Verstappen leidde het grootste gedeelte van de wedstrijd, maar zag Hamilton in de zestigste ronde voorbijkomen. De Brit had het voordeel van versere en dus snellere banden na een ’gratis’ pitstop in ronde 43.

Horner denkt niet dat Verstappen wel een kans had gehad, als was besloten om de Nederlander direct te laten reageren of zelfs al eerder dan Hamilton voor een tweede keer te laten stoppen. „We konden niet veel meer doen dan dit”, aldus Horner. „Mercedes had duidelijk een snellere auto en minder degradatie van de banden. Als we Max direct naar binnen hadden gehaald na de tweede stop van Hamilton, hadden we de leidende positie ook opgegeven. Aan het begin van de wedstrijd zagen we al dat Lewis heel dichtbij kon blijven, zonder dat zijn banden eraan gingen.”

In de communicatie tussen Verstappen en zijn team zat overigens ruis op de lijn tijdens de Spaanse Grand Prix richting de eerste pitstop. Verstappen dacht dat hij al naar binnen moest komen, maar de monteurs stonden nog niet klaar. De pitstop duurde ruim vier seconden. Het was uiteindelijk niet bepalend.

„Miscommunicatie, maar dankzij de snelle reactie van de pitcrew bleef de schade beperkt. Fenomenaal van die gasten, net als de actie van Max na de start”, doelde Horner op de inhaalactie van de Nederlander bij Hamilton. De teambaas beseft evenwel dat Red Bull aan de bak moet. „Mercedes is tijdens de race sneller en ze gaan ook beter met de banden om. We focussen ons nu op de volgende race in Monaco en moeten in de fabriek proberen om meer uit de auto te krijgen om Mercedes bij te halen.”